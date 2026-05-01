Cambios para AUH y SUAF de ANSES: ¿Quiénes pueden perder las asignaciones en mayo 2026?

En mayo de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) llegan con cambios que impactan en los requisitos y podrían dejar a algunos beneficiarios afuera del cobro.

Sucede que el organismo previsional actualizó los topes de ingresos para acceder y, con estas nuevas condiciones, conviene revisar si se cumplen los criterios para no llevarse una sorpresa frente a los próximos pagos.

La modificación impacta especialmente en los trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de prestaciones sociales que cobran estas asignaciones mensuales por hijos que paga la ANSES.

Los nuevos límites fueron definidos por el Ministerio de Capital Humano, que tiene a su cargo al organismo, y se actualizan según la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los valores mes a mes.

AUH y SUAF: quiénes dejan de cobrar en mayo de 2026 y cuáles son los nuevos topes





El eje de los cambios en las condiciones de cobro está en los ingresos del grupo familiar, que ahora cuentan con nuevos límites.

AUH: cuándo se pierde el beneficio

En el caso de la Asignación Universal por Hijo, el organismo indicó que dejarán de cobrar aquellas familias cuyos ingresos totales superen el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que el próximo mes se situará en $363.000.

En otras palabras, si en el hogar se supera ese monto mensual, se deja de cumplir con uno de los requisitos centrales y se pierde el acceso a la AUH.

Se actualizan los montos de la AUH de ANSES y las familias que superen el límite de ingresos de $363.000 pueden dejar de cobrar el beneficio (Imagen ilustrativa).

SUAF: los límites que hay que tener en cuenta

Para quienes forman parte del Sistema Único de Asignaciones Familiares, también hubo cambios en los topes de ingresos que determinan si corresponde seguir percibiendo el beneficio.

Para no quedar afuera, se deben respetar estos valores:

Hasta $2.801.551 de ingreso por cada progenitor.

Hasta $5.603.101 de ingreso total del grupo familiar.

Si alguno de los integrantes supera el límite individual, o si el total del hogar excede el tope general, la ANSES puede suspender el pago de la asignación.

ANSES actualiza la AUH y el SUAF en mayo 2026: ¿Cuánto se cobra?

Además de los cambios en los requisitos, en mayo también se ajustan los valores de las asignaciones. La suba responde a la fórmula de movilidad, que toma como referencia el último dato de inflación informado por el INDEC (en este caso, el de marzo). Con ese cálculo, el incremento será del 3,38%.

SUAF: cuánto se cobra según los ingresos

En la Asignación Familiar por Hijo, el monto varía de acuerdo al nivel de ingresos del grupo familiar. Así quedan los valores actualizados:

Rango 1 (hasta $1.093.851): $70.651 por hijo.

Rango 2 (hasta $1.604.239): $47.658 por hijo.

Rango 3 (hasta $1.852.148): $28.826 por hijo.

Rango 4 (hasta $5.792.487): $14.876 por hijo.

En el caso de los monotributistas, el monto de las asignaciones familiares depende de la categoría en la que estén inscriptos. En general, la categoría A se ubica en el rango 1, la B en el rango 2, la C en el rango 3 y desde la D hasta la H corresponden al rango 4.

Cambian los requisitos para acceder al SUAF de ANSES en mayo 2026 (Imagen ilustrativa).

AUH: montos con aumento en mayo

Para la Asignación Universal por Hijo, los nuevos valores quedan de la siguiente manera:

Monto total: $141.286 por hijo.

Cobro mensual (80%): $113.028,80.

Retención (20%): se paga una vez presentada la Libreta.

En el caso de hijos con discapacidad, el monto es mayor:

Total: $460.045.

Cobro mensual: $368.036.

Por otro lado, la Ayuda Escolar Anual se mantiene sin cambios y seguirá en $57.554 para todas las categorías alcanzadas.

Asignaciones de pago único: valores actualizados

También se actualizaron las Asignaciones de Pago Único (APU), que se cobran por única vez ante determinados eventos:

Nacimiento: $492.366.

Matrimonio: $123.306.

Adopción: $492.366.

¿Cómo saber si sigo cobrando las asignaciones?





Quienes trabajan en relación de dependencia, son monotributistas o cobran la Prestación por Desempleo pueden chequear si siguen cobrando AUH o SUAF de forma simple desde los canales oficiales de la ANSES.

La consulta se hace online y solo requiere el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Se puede ingresar a:

Mi ANSES (desde la web).

(desde la web). La app Mi ANSES , disponible en el celular.

, disponible en el celular. El sitio oficial de ANSES, anses.gob.ar.

Desde ahí, cada usuario puede revisar su situación actual, verificar si cumple con los requisitos vigentes y confirmar si el beneficio sigue activo o fue suspendido.

Calendario de pagos AUH y SUAF mayo 2026: cuándo cobro según DNI





La ANSES ya definió el cronograma de pagos para mayo de 2026. Las fechas se organizan de acuerdo con la terminación del DNI, por lo que es clave revisar el día asignado para saber cuándo se acredita el dinero.

Así queda el calendario: