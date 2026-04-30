Las tres claves a tener en cuenta por los jubilados para evitar sorpresas en mayo

Con el calendario de abril ya finalizado, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para un nuevo mes de pagos. En mayo de 2026 habrá cambios en los haberes de jubilados, por lo cual estos grupos deberán tener en cuenta tres puntos clave antes de cobrar.

El primer detalle a considerar son los montos. Con la fórmula de movilidad vigente, las jubilaciones se actualizan cada mes según la inflación. En este caso, el ajuste de mayo se calculó en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo difundido por el INDEC.

El aumento será del 3,4%. Así, el haber mínimo pasará de $380.202 actuales a $393.174,10, por lo que ningún beneficiario deberá cobrar por debajo de esa cifra.

En segundo lugar, otro punto a no pasar por alto es el bono extraordinario. Se confirmó su continuidad en mayo con el mismo monto de $70.000, que para quienes lo perciben completo se suma al haber mínimo y eleva el total a $463.174,10.



El refuerzo está destinado a los sectores más vulnerables, por lo que quienes superen la mínima lo cobran de manera proporcional. En mayo, la base será de $393.174,10 y, a partir de ese monto, el adicional se reduce según el nivel de ingresos hasta desaparecer.

De esta forma, la escala queda establecida así:

Un haber de $393.174,10 recibe el bono completo de $70.000.

Con $413.174,10, el refuerzo baja a $50.000.

Si el ingreso es de $433.174,10, el extra será de $30.000.

En tanto, quienes perciban $463.174,10 o más no acceden al bono.

Cambia el calendario de pagos ANSES en mayo





El tercer punto a tener en cuenta es el calendario de pagos. Como el inicio del mes coincide con un feriado inamovible por el Día del Trabajador, el cronograma de la ANSES se retrasa y los primeros días hábiles quedan destinados a la reorganización del esquema de cobros.

En este marco, el pago comenzará el lunes 11 de mayo y, desde allí, se avanzará de manera progresiva según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI finalizados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI finalizados en 1: martes 12 de mayo.

DNI finalizados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI finalizados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI finalizados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI finalizados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI finalizados en 6: martes 19 de mayo.

DNI finalizados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI finalizados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI finalizados en 9: viernes 22 de mayo.





Se atrasa el calendario de pagos para jubilados en mayo 2026, y comezará el lunes 11 para DNI terminados en cero (Imagen ilustrativa).

Cómo consultar la liquidación de ANSES





Para conocer el monto exacto a cobrar, los beneficiarios pueden ingresar al portal de Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro, deben acceder a la sección de "Jubilaciones y pensiones" y seleccionar la opción "Consultar recibo de haberes", donde se detalla el próximo pago junto con descuentos y aportes aplicados.

Ante cualquier consulta adicional, también está disponible el sitio oficial del organismo, anses.gob.ar, donde se pueden verificar fechas de cobro, requisitos actualizados y valores vigentes de cada prestación, además de los distintos canales de atención habilitados.