Aumenta la Prestación por Desempleo: ¿Cuánto va a pagar Anses en mayo y cómo anotarse?

Al igual que con el aumento a jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en mayo también se actualiza la Prestación por Desempleo, un beneficio clave para trabajadores que perdieron su empleo sin causa justificada.

El ajuste del quinto mes del año reavivó el interés por saber cuánto se cobra en cada caso y cuáles son los pasos para iniciar el trámite de esta ayuda económica, que se otorga por un período determinado mientras la persona despedida busca reinsertarse en el mercado laboral.

A diferencia de otros pagos del organismo que se ajustan por inflación, este beneficio se actualiza según los cambios en el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En mayo, el aumento será del 1,45%, lo que lleva el monto máximo de la prestación hasta $363.000.

La ayuda también alcanza a trabajadores con contratos a plazo fijo que finalizaron o a quienes quedaron sin empleo por quiebra de la empresa, entre otros casos contemplados por la ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Es importante tener en cuenta que existen requisitos específicos para acceder a esta prestación, que deben cumplirse sin excepción, ya que de lo contrario el organismo previsional no aprobará el pago.

Prestación por Desempleo ANSES: a quiénes está dirigida y requisitos para solicitarla

Esta prestación que paga la ANSES está dirigida a trabajadores del sector privado que quedaron desempleados en una situación formal.

Esto abarca distintos escenarios:

Despido sin justa causa.

Finalización de contrato a plazo fijo.

Quiebra o cierre de la empresa.

Renuncia por motivos justificados, como falta de pago de salarios.





Para poder acceder, es clave haber hecho aportes previos:

Trabajadores permanentes : deben contar con al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido.

: deben contar con al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido. Trabajadores eventuales o de temporada: tienen que haber trabajado al menos 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año previo al cese.

No es solo el pago mensual. Mientras cobrás el desempleo también seguís recibiendo las Asignaciones Familiares (como la Asignación por Hijo o la ayuda escolar), mantenés tu obra social, y ese período cuenta como tiempo de servicio para cuando te jubiles.

Valores actualizados a mayo 2026





Desde mayo de 2026, la Prestación por Desempleo de la ANSES se ajusta en línea con la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

El monto no es igual para todos: se calcula tomando el 75% del mejor sueldo bruto de los últimos seis meses trabajados, aunque con topes definidos:

Monto mínimo: $181.500.

Monto máximo: $363.000.





La Prestación por Desempleo se actualiza en mayo y el monto máximo mensual asciende a $363.000 (Imagen ilustrativa).

¿Cuánto tiempo se cobra la prestación?

La duración del beneficio depende de los aportes realizados en los tres años previos al despido:

Entre 6 y 11 meses de aportes: 2 cuotas.

Entre 12 y 23 meses: 4 cuotas.

Entre 24 y 35 meses: 8 cuotas.

36 meses o más: 12 cuotas.

Además, hay un punto importante: quienes tienen 45 años o más reciben una extensión automática de 6 meses adicionales, sumados al período que les corresponda según sus aportes.

Prestación por Desempleo: cómo realizar el trámite para cobrar los $363.000

El trámite es gratuito y se puede hacer de dos maneras ante la ANSES: de forma presencial, con turno previo, o a través de la plataforma de Atención Virtual.

Hay un dato clave a tener en cuenta: el plazo para iniciar la solicitud es de 90 días hábiles desde el despido. Si se supera ese tiempo, se aplica un descuento en la duración del beneficio, restando un día de cobro por cada jornada hábil de demora.

Qué documentación necesitás

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Comprobante de la situación de desempleo, como:

- Telegrama de despido.

- Carta documento.

- Acta de quiebra del empleador.

Contar con estos papeles es fundamental para que el trámite avance sin inconvenientes.

Ante cualquier duda, se puede consultar la web oficial del organismo previsional, anses.gob.ar, o usar sus canales de atención. Ahí es posible chequear fechas de cobro, requisitos actualizados y los montos vigentes de la prestación.