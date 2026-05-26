ANSES deposita la Prestación por Desempleo: los puntos clave para cobrar la ayuda en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) depositará en junio la Prestación por Desempleo, una ayuda económica destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad.

Se trata de un ingreso temporal que funciona como sostén económico hasta que los beneficiarios logren reinsertarse en el mercado laboral. En ese sentido, el organismo recordó que es fundamental iniciar el trámite en tiempo y forma para evitar inconvenientes en el cobro.

ANSES: puntos clave para acceder a la Prestación por Desempleo

1. Monto

Para junio, los valores estimados para la Prestación por Desempleo son los siguientes:

Monto mínimo: $183.900, equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Monto máximo: $367.800, equivalente al 100% de ese indicador.

El monto final que recibe cada beneficiario no es uniforme, ya que se calcula de manera individual. ANSES evalúa los aportes realizados durante los últimos años y las condiciones en las que se produjo la desvinculación laboral para determinar el importe exacto que corresponde en cada caso.

2. Requisitos

El organismo distingue dos grupos principales de trabajadores para acceder al beneficio:

Trabajadores permanentes: deben haber trabajado al menos seis meses con aportes en los últimos tres años previos al despido o finalización del contrato.

deben haber trabajado al menos seis meses con aportes en los últimos tres años previos al despido o finalización del contrato. Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y acreditar al menos 90 días de actividad en el último año antes de quedar desempleados.

Estos requisitos permiten establecer si el solicitante cumple con las condiciones necesarias para percibir la prestación, teniendo en cuenta la modalidad de empleo que tenía previamente.

ANSES habilita el trámite de la Prestación por Desempleo por dos vías: presencial y online.

3. Cómo se tramita

ANSES habilita dos modalidades para iniciar el trámite de la Prestación por Desempleo: online y presencial.

La gestión digital se realiza a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se debe completar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación que respalde la situación de desempleo.

Por otro lado, quienes opten por la atención presencial deberán solicitar un turno previo en anses.gob.ar y presentarse en una oficina de ANSES con la documentación requerida, que permita acreditar el despido o la finalización del vínculo laboral.

Un punto clave a tener en cuenta es que el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al cese de la relación laboral. El incumplimiento de este plazo puede generar descuentos en el período total de cobro de la prestación.

Una vez aprobada la solicitud, ANSES habilitará una cuenta bancaria para el beneficiario, donde se acreditará mensualmente el monto correspondiente.