ANSES paga más de $120.000 a quienes se casen: cómo tramitarlo y hasta cuándo se puede

Una buena noticia de ANSES se dio en los últimos días, luego de que el organismo confirmara una actualización del monto de las prestaciones económicas que están destinadas a las personas que contraigan matrimonio.

Las personas que se casen y cumplan con ciertos requisitos pueden acceder a esta nueva etapa de su vida con la Asignación por Matrimonio, un beneficio que desde mayo de 2026 alcanza los $123.307.

La Administración Nacional de Seguridad Social precisa que es un monto que se paga por única vez y se puede reclamar aunque haya pasado más de un año desde la fecha de unión. Vale mencionar que el pago forma parte del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). En esta nota, todos los detalles al respecto.

ANSES: ¿Quiénes pueden cobrar la Asignación por Matrimonio?

El beneficio, que tuvo su actualización de monto en 2026, apunta a todas aquellas personas que se hayan casado recientemente. Sin embargo, deben pertenecer a alguno de estos grupos contemplados por la ANSES:

Trabajadores en relación de dependencia

Titulares de la prestación por desempleo

Beneficiarios de una ART

Titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Es importante aclarar que tanto los monotributistas como los jubilados y pensionados del SIPA no pueden acceder a este pago del organismo estatal.

ANSES confirmó cuáles son los requisitos para cobrar la Asignación por Matrimonio

El organismo, finalmente, brindó una serie de requisitos que se deben cumplir para los interesados en cobrar este beneficio. Ellos son:

Tener el matrimonio acreditado en la base de datos de ANSES.

Realizar el trámite dentro de los 2 meses y hasta 2 años posteriores al casamiento.

No superar los topes máximos de ingresos establecidos por el organismo.

En el caso de trabajadores registrados, contar con una antigüedad mínima y continuada de seis meses al momento de contraer matrimonio.

ANSES: ¿Cómo tramitar la Asignación por Matrimonio?

Los interesados en aprovechar este beneficio deberán gestionar el trámite de manera presencial en ANSES, con turno previo, o bien ingresando al canal de Atención Virtual de la entidad.

El primer paso para el trámite es revisar que los datos personales y vínculos familiares estén actualizados. Luego reunir los documentos que pide ANSES (DNI de ambos cónyuges y la partida o acta de matrimonio) y finalmente empezar con el proceso.