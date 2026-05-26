Buenas noticias para jubilados: ¿Quiénes cobrarán más de $675.000 en junio?

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya comienzan a prestar atención a los depósitos de junio, que contemplarán un nuevo aumento por movilidad, el pago de un bono y la acreditación del medio aguinaldo.

De acuerdo con lo anticipado, ANSES aplicará un nuevo ajuste en las jubilaciones y pensiones que alcanzará a todas las prestaciones previsionales y sociales. A esto se sumará el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente a la primera mitad del año, que se liquida junto con los haberes de junio.

Además, continuará el otorgamiento del bono de refuerzo de $70.000 destinado a los sectores con ingresos más bajos.

Quiénes cobrarán más de $675.000 en junio

ANSES confirmó que los jubilados que percibirán ingresos por encima de los $675.000 serán aquellos que cobran la jubilación mínima. Este grupo será beneficiado por la combinación del incremento por movilidad, el bono extraordinario y el medio aguinaldo.

Para junio, se estima que las jubilaciones tendrán una actualización del 2,6%. A este aumento se le adiciona el bono de $70.000, que se mantiene como refuerzo para quienes perciben los haberes más bajos del sistema previsional.

El tercer componente clave es el aguinaldo, que equivale al 50% del mejor haber percibido durante el último semestre. En este caso, al aplicarse el aumento en junio, ese mes se convierte en la base de cálculo más alta, lo que incrementa el valor del SAC.

La suma estimada de estos conceptos quedaría conformada de la siguiente manera:

Haber básico con aumento: $403.396

$403.396 Bono: $70.000

$70.000 Aguinaldo: $201.698

$201.698 Total: $675.094





Los jubilados de la mínima cobrarán en junio con aumento, bono y aguinaldo, lo cual elevará su ingreso final a más de $675.000

Cabe señalar que estos montos son estimativos, ya que aún resta la confirmación oficial del porcentaje de aumento y la continuidad del bono por parte del organismo previsional. Una vez que ANSES publique los valores definitivos, se podrá calcular con precisión el monto final del aguinaldo.

Calendario de pagos de junio

En paralelo, ANSES difundió el cronograma estimado de pagos para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Las fechas están organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):