Bono de ANSES: jubilados con DNI del 0 al 9 cobran un extra proporcional, ¿en qué fechas?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con la última etapa de su cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026.

Actualmente, les toca a los jubilados y pensionados que perciben los ingresos más elevados del sistema previsional, un grupo que cuenta con una metodología de cobro particular respecto al bono de refuerzo.

Tras el inicio de los depósitos automáticos para las primeras terminaciones de documento, el esquema se concentra esta semana en los titulares con DNI finalizados del 2 al 9.

La principal distinción en este tramo del mes radica en que el extra deja de ser una suma fija y se transforma en un bono variable o proporcional, ajustándose de manera individual según la situación de cada beneficiario.

Esto busca garantizar una herramienta de contención financiera para los escalafones medios de la pirámide previsional, delimitando los recursos estatales a un "techo" unificado de ingresos.

¿Cómo saber si corresponde cobrar el bono proporcional de la ANSES?





El acceso al refuerzo económico no requiere de una inscripción previa ni de trámites en las oficinas, ya que el sistema de la ANSES aplica el filtro de forma automática cruzando datos. Los parámetros para determinar si corresponde el cobro se estructuran bajo tres escenarios:

Piso de la escala : los beneficiarios que perciben el haber mínimo tradicional de $393.281 ya recibieron la totalidad del bono de $70.000 en la primera mitad del mes, alcanzando el tope de $463.281 .

Tramo intermedio (bono variable) : aquellos titulares que cobran un sueldo básico superior al piso mínimo, pero que no llegan al límite unificado de $463.281 , obtendrán un monto extra variable. La suma será el equivalente a lo que les falte para alcanzar dicha meta. Por ejemplo, quien cuente con un haber de $420.000 recibirá un adicional de $43.281, mientras que un ingreso base de $450.000 activará un plus de $13.281.

Exclusión del beneficio: todos los jubilados que con su haber mensual neto ya sobrepasen la barrera de los $463.281 quedan exceptuados del programa de refuerzos y contarán únicamente con su remuneración ordinaria.

Jubilados con DNI del 0 al 9: ¿Cuándo se cobra el bono proporcional?

Cronograma de pagos: las fechas confirmadas para esta semana





Las transferencias bancarias se realizan de manera directa en las cuentas de la seguridad social de cada titular, procesando dos números de documento por cada jornada hábil:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo (fondos ya disponibles).

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo (cobran hoy).

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

Los beneficiarios de este turno pueden verificar el desglose de sus liquidaciones, los descuentos correspondientes a la obra social o los reintegros asociados ingresando de forma remota a la plataforma virtual Mi ANSES o a través de la aplicación móvil oficial utilizando la Clave de la Seguridad Social.