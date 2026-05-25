Jubilados: ¿Cuánto se cobra en junio con aumento, aguinaldo y bono confirmado?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió la estructura económica que recibirán los jubilados y pensionados durante junio de 2026.

Al tratarse del cierre del primer semestre, el sexto mes del año llega con un fuerte cambio en las liquidaciones habituales debido a la convergencia de tres conceptos fundamentales: el haber actualizado por inflación, la continuidad del bono y el pago de la primera mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo.

El organismo previsional aplicará un incremento del 2,58% sobre los haberes básicos de todo el universo previsional. Esta actualización responde a la fórmula de movilidad por decreto vigente, que indexa de forma mensual los ingresos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos -en este caso, el registro inflacionario de abril difundido por el INDEC-.

Este incremento no solo modifica el piso de las remuneraciones, sino que actúa como el factor determinante para elevar el cálculo del medio aguinaldo. Al subir los sueldos brutos, la base de cálculo se incrementa de manera proporcional, empujando las sumas finales que se acreditarán de forma automática en las cuentas.

El desglose de las escalas: ¿Cuánto cobra la jubilación mínima en junio?





El sector de menores recursos de la pirámide previsional registrará una suba en el monto unificado de su cuenta bancaria. Para junio, los valores brutos se estructuran de la siguiente manera:

Haber mensual : con el ajuste por movilidad, el sueldo básico de la mínima se eleva a $403.317,99 .

Bono de refuerzo : el Gobierno mantendrá el plus extraordinario de $70.000 de manera lineal, fijando el ingreso mensual regular en $473.317,99 .

Medio aguinaldo: la primera cuota del sueldo anual complementario será de $201.658,99.

Es importante remarcar que, por normativa de la ANSES, el aguinaldo se calcula aplicando el 50% sobre la mayor remuneración mensual bruta del semestre (que coincide con el básico actualizado de junio).

Al tratarse de un concepto no remunerativo, el bono de $70.000 queda excluido de esta ecuación. De esta forma, sumando los tres componentes, un jubilado de la mínima percibirá un total bruto de $674.976,98.

Jubilados: ¿Cuánto se cobra en junio?

¿Qué sucede con las jubilaciones más altas del sistema?





Los beneficiarios que se encuentran en el extremo superior de las escalas previsionales también verán reflejado el impacto de la actualización por IPC, aunque quedan exceptuados del cobro del bono:

Haber mensual máximo : el "techo" del sistema previsional se incrementará para posicionarse en $2.713.948,18 .

Medio aguinaldo (SAC) : el proporcional del aguinaldo para esta categoría alcanzará los $1.356.974,09 .

Monto total: quienes perciban la jubilación máxima verán acreditado en sus cuentas bancarias un total de $4.070.922,27.

¿Cuándo se habilitan las fechas de cobro y los recibos digitales?





Las acreditaciones se realizarán de manera conjunta en la misma fecha asignada por el calendario oficial de la ANSES según la terminación del DNI, iniciándose el lunes 8 de junio para el grupo de las jubilaciones mínimas y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Los fondos estarán disponibles desde las primeras horas de cada jornada para su retiro físico o utilización digital. Por otra parte, los recibos de sueldo oficiales con el detalle de los conceptos liquidados, los aportes correspondientes y los descuentos de la obra social (PAMI) estarán cargados en el sistema a partir del primer día del cronograma.

Los beneficiarios podrán auditar sus estados de cuenta ingresando a la plataforma web o la aplicación móvil Mi ANSES utilizando su Clave de la Seguridad Social.