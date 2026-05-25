ANSES cambió una fecha clave del calendario: qué jubilados debían cobrar el 25 de mayo y cuándo lo harán

El calendario de pagos de mayo tuvo modificaciones debido al feriado del 25 de Mayo y algunos jubilados que tenían previsto cobrar ese día deberán esperar una nueva fecha para recibir el dinero. Como sucede habitualmente cuando un día festivo coincide con depósitos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el organismo reorganizó parte del cronograma y trasladó ciertos pagos.

Luego del fin de semana largo, el organismo volverá a poner en marcha el calendario habitual de pagos y continuará con las acreditaciones correspondientes a mayo de 2026, manteniendo el esquema escalonado que se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario.

¿Qué jubilados cobran después del feriado y cuándo se retoma el calendario?





¿Qué jubilados cobran después del feriado y cuándo se retoma el calendario?

Durante la última semana del mes, después del feriado del 25 de Mayo, varios beneficiarios que todavía no habían recibido sus haberes finalmente tendrán acreditado el dinero según la terminación del DNI.

En esta etapa del cronograma cobrarán específicamente los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el monto mínimo establecido por el organismo. Además, estos grupos recibirán el incremento por movilidad del 3,38%, aumento que impacta sobre las distintas prestaciones sociales que abona la ANSES.

De acuerdo con el calendario oficial, los pagos se reanudan el martes 26 de mayo con el cobro de las personas cuyos DNI finalizan en 2 y 3, mientras que el miércoles 27 será el turno de quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. Luego, el jueves 28 recibirán sus haberes los beneficiarios del 6 y 7.

Por último, el cronograma de jubilaciones y pensiones superiores a la mínima se cierra el viernes 29 de mayo con los DNI terminados en 8 y 9. De esta manera, el organismo completará las acreditaciones pendientes luego de las modificaciones generadas por el fin de semana largo y el feriado nacional.

En paralelo, el organismo también continuará con el pago de las pensiones que superan el haber mínimo, con el mismo calendario establecido para los jubilados.

¿Qué montos cobran los jubilados de la máxima que reciben el pago después del 25 de mayo?

En contraste con los haberes mínimos, las jubilaciones y pensiones que alcanzan los montos más altos dentro del sistema previsional no incorporan ningún bono adicional. En mayo de 2026, el haber máximo quedó establecido en $2.646.201,22 tras la actualización por movilidad aplicada por la ANSES.

El incremento corresponde al ajuste del 3,38% definido para este mes, porcentaje que impactó sobre todas las prestaciones previsionales administradas por el organismo.