Cronograma de pago a jubilados: fechas de cobro en junio 2026

Si bien los jubilados todavía se encuentran cobrando sus haberes de mayo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya puso a disposición el cronograma de junio de 2026.

De acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), los beneficiarios tendrán que percibir un aumento del 2,58%, un bono de $70.000 y el primer medio aguinaldo del año.

Mientras el refuerzo se mantiene "congelado" en ese monto, el Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor salario obtenido durante el semestre.

Fecha de cobro jubilados junio 2026: cuándo reciben su haber con aumento, bono y aguinaldo





Jubilados que no superan la mínima

DNI finalizados en 0: lunes 8 de junio.

DNI finalizados en 1: martes 9 de junio.

DNI finalizados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI finalizados en 3: jueves 11 de junio.

DNI finalizados en 4: viernes 12 de junio.

Lunes 15 de junio: sin actividad por el feriado nacional del Paso a la Inmortalidad del General Güemes.

DNI finalizados en 5: martes 16 de junio.

DNI finalizados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI finalizados en 7: jueves 18 de junio.

DNI finalizados en 8: viernes 19 de junio.

DNI finalizados en 9: lunes 22 de junio.

Cronograma de pago a jubilados para junio.

Jubilados que superan la mínima

DNI finalizados en 0 y 1: martes 23 de junio.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI finalizados en 0 y 1: lunes 8 de junio.

DNI finalizados en 2 y 3: martes 9 de junio.

DNI finalizados en 4 y 5: miércoles 10 de junio.

DNI finalizados en 6 y 7: jueves 11 de junio.

DNI finalizados en 8 y 9: viernes 12 de junio.

Los montos que deben cobrar los jubilados en junio de 2026





Con el aumento equivalente a la inflación de abril, del 2,58%, los jubilados que cobran la mínima tendrán que percibir $403.396,63. Sumando el bono, ese monto escalará a $473.396,63.

No obstante, al sumar el aguinaldo de $201.698,32, la cifra se irá a $675.094,95. La jubilación máxima, por otra parte, contará con un haber base de $2.713.948,18 y no accederá al extra.

De todas formas, los titulares sí verán reflejado un medio aguinaldo de $1.356.974,09, por lo que la liquidación alcanzará los $4.070.922,27.