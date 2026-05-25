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Lunes, 25 de mayo de 2026

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Cronograma de pago a jubilados: fechas de cobro en junio 2026

El calendario de pagos de junio destinado a los jubilados de la ANSES ya está a disposición de todos los beneficiarios. Conocé los detalles.

Lucía Reppin

Si bien los jubilados todavía se encuentran cobrando sus haberes de mayo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya puso a disposición el cronograma de junio de 2026.

De acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), los beneficiarios tendrán que percibir un aumento del 2,58%, un bono de $70.000 y el primer medio aguinaldo del año.

Mientras el refuerzo se mantiene "congelado" en ese monto, el Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor salario obtenido durante el semestre.

Fecha de cobro jubilados junio 2026: cuándo reciben su haber con aumento, bono y aguinaldo

Jubilados que no superan la mínima

  • DNI finalizados en 0: lunes 8 de junio.
  • DNI finalizados en 1: martes 9 de junio.
  • DNI finalizados en 2: miércoles 10 de junio.
  • DNI finalizados en 3: jueves 11 de junio.
  • DNI finalizados en 4: viernes 12 de junio.
  • Lunes 15 de junio: sin actividad por el feriado nacional del Paso a la Inmortalidad del General Güemes.
  • DNI finalizados en 5: martes 16 de junio.
  • DNI finalizados en 6: miércoles 17 de junio.
  • DNI finalizados en 7: jueves 18 de junio.
  • DNI finalizados en 8: viernes 19 de junio.
  • DNI finalizados en 9: lunes 22 de junio.

Mientras el refuerzo se mantiene "congelado" en ese monto, el Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor salario obtenido durante el semestre.Fecha de cobro jubilados junio 2026: cuándo reciben su haber con aumento, bono y aguinaldoJubilados que no superan la mínimaDNI finalizados en 0: lunes 8 de junio.DNI finalizados en 1: martes 9 de junio.DNI finalizados en 2: miércoles 10 de junio.DNI finalizados en 3: jueves 11 de junio.DNI finalizados en 4: viernes 12 de junio.Lunes 15 de junio: sin actividad por el feriado nacional del Paso a la Inmortalidad del General Güemes.DNI finalizados en 5: martes 16 de junio.DNI finalizados en 6: miércoles 17 de junio.DNI finalizados en 7: jueves 18 de junio.DNI finalizados en 8: viernes 19 de junio.DNI finalizados en 9: lunes 22 de junio.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Cronograma de pago a jubilados para junio.
Cronograma de pago a jubilados para junio.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI finalizados en 0 y 1: martes 23 de junio.
  • DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.
  • DNI finalizados en 4 y 5: jueves 25 de junio.
  • DNI finalizados en 6 y 7: viernes 26 de junio.
  • DNI finalizados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI finalizados en 0 y 1: lunes 8 de junio.
  • DNI finalizados en 2 y 3: martes 9 de junio.
  • DNI finalizados en 4 y 5: miércoles 10 de junio.
  • DNI finalizados en 6 y 7: jueves 11 de junio.
  • DNI finalizados en 8 y 9: viernes 12 de junio.

Los montos que deben cobrar los jubilados en junio de 2026

Con el aumento equivalente a la inflación de abril, del 2,58%, los jubilados que cobran la mínima tendrán que percibir $403.396,63. Sumando el bono, ese monto escalará a $473.396,63.

No obstante, al sumar el aguinaldo de $201.698,32, la cifra se irá a $675.094,95. La jubilación máxima, por otra parte, contará con un haber base de $2.713.948,18 y no accederá al extra.

De todas formas, los titulares sí verán reflejado un medio aguinaldo de $1.356.974,09, por lo que la liquidación alcanzará los $4.070.922,27.

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