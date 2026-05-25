Aguinaldo para jubilados de la mínima: de cuánto es y cómo eleva el haber de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene consolidada la estructura de las liquidaciones para junio de 2026. Se presenta como uno de los períodos más esperados por los beneficiarios debido a la llegada del medio aguinaldo, un beneficio que impactará con los haberes mensuales y que significará un alivio clave.

Las jubilaciones recibirán en junio una actualización del 2,58% derivada de la fórmula de movilidad por decreto. Esta metodología toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos -en este caso, el registro inflacionario de abril que difundió el INDEC-, garantizando que el básico se adecúe mensualmente al costo de vida actual.

Este incremento no solo modifica de forma directa el ingreso corriente, sino que actúa como el factor determinante para elevar el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC), permitiendo que la primera mitad del beneficio anual se liquide con valores actualizados.

¿De cuánto es el medio aguinaldo de junio para la jubilación mínima?





El aguinaldo se determina aplicando el 50% sobre la mayor remuneración mensual bruta devengada por el titular dentro del primer semestre del año (enero-junio).

Como los haberes se indexaron mes a mes por inflación, el sueldo más alto del período coincide con el de junio, elevando consecuentemente la base del cálculo.

Con la aplicación del aumento por movilidad, el haber de un jubilado de la mínima se posicionará en los $403.317,99. Por ende, el monto exacto asignado al medio aguinaldo quedará establecido en $201.658,99.

Es fundamental remarcar que, por disposición de la ANSES, el medio aguinaldo se computa sobre los conceptos remunerativos básicos.

Esto significa que el bono extraordinario de $70.000 queda excluido de la ecuación del SAC por tratarse de una suma de carácter no remunerativo.

Jubilados de la mínima: de cuánto es el aguinaldo de junio.

El impacto en las cuentas: ¿Cómo se eleva el haber unificado de junio?





La combinación del salario mensual, el plus y el proporcional del Sueldo Anual Complementario generará que los montos finales se dupliquen durante el mes.

El desglose final que percibirán los beneficiarios de la mínima se estructurará de la siguiente manera:

Haber mensual (con aumento del 2,58%) : $403.317,99.

Bono extraordinario de refuerzo : $70.000,00.

Medio aguinaldo oficial (SAC) : $201.658,99.

Monto total: $674.976,98.

¿Cuándo estarán disponibles los fondos y los recibos de sueldo?





Las acreditaciones bancarias automáticas se realizarán de forma conjunta en una única fecha asignada según el calendario mensual de la ANSES por terminación del DNI, iniciándose el lunes 8 de junio.

Los titulares podrán disponer de la totalidad de los fondos desde las primeras horas de su jornada para su retiro físico en cajeros automáticos o para consumos electrónicos mediante tarjetas de débito.

Por su parte, los recibos digitales oficiales con el detalle de las sumas depositadas, los aportes correspondientes y los descuentos de la obra social estarán disponibles a partir del primer día del cronograma.

Para auditar las liquidaciones, los usuarios deberán ingresar a la plataforma web o la aplicación móvil Mi ANSES, utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.