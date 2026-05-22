Jubilados: calendario completo de junio 2026 y fechas confirmadas para el cobro del aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el esquema de pagos correspondiente a junio de 2026. Se presenta como un período fundamental para la previsión familiar, ya que se activará la liquidación conjunta del haber mensual y de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo.

Todas las prestaciones se procesarán con el aumento del 2,58% derivado de la fórmula de movilidad vigente. Al impactar este reajuste de forma directa sobre los salarios brutos, la base de cálculo para determinar el aguinaldo también experimentará una suba proporcional, elevando los montos definitivos que los titulares verán acreditados.

Las autoridades recordaron que las transferencias se realizan en una única fecha unificada de forma automática, sin necesidad de gestiones adicionales, reclamos web ni validaciones en las sucursales bancarias.

Fechas de cobro: jubilados que perciben el haber mínimo





El primer tramo del calendario estará destinado a los beneficiarios de la escala básica del sistema, quienes percibirán el haber, el medio aguinaldo y el refuerzo extraordinario. Las fechas oficiales por terminación de documento son:

DNI finalizados en 0 : lunes 8 de junio.

DNI finalizados en 1 : martes 9 de junio.

DNI finalizados en 2 : miércoles 10 de junio.

DNI finalizados en 3 : jueves 11 de junio.

DNI finalizados en 4 : viernes 12 de junio.

Lunes 15 de junio: sin actividad por el feriado nacional del Paso a la Inmortalidad del General Güemes.

DNI finalizados en 5 : martes 16 de junio.

DNI finalizados en 6 : miércoles 17 de junio.

DNI finalizados en 7 : jueves 18 de junio.

DNI finalizados en 8 : viernes 19 de junio.

DNI finalizados en 9: lunes 22 de junio.

Calendario completo de junio para los jubilados.

Fechas de cobro: jubilados que superan la mínima





Por su parte, el segundo bloque de acreditaciones se destinará al segmento de ingresos más elevados, agrupando dos terminaciones de DNI por cada jornada hábil para agilizar los retiros bancarios:

DNI finalizados en 0 y 1 : martes 23 de junio.

DNI finalizados en 2 y 3 : miércoles 24 de junio.

DNI finalizados en 4 y 5 : jueves 25 de junio.

DNI finalizados en 6 y 7 : viernes 26 de junio.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

¿Cómo se calcula el aguinaldo y cuáles son los montos finales?

El medio aguinaldo de invierno se determina aplicando el 50% sobre la mayor remuneración mensual bruta devengada por el titular a lo largo del primer semestre del año (enero-junio).

Debido a las actualizaciones sucesivas por inflación, el mes de referencia clave para estructurar el pago será junio por ser el más alto del período.

Cabe destacar que el cálculo se realiza exclusivamente sobre los conceptos remunerativos, por lo que el bono extraordinario de $70.000 queda totalmente excluido de la fórmula del aguinaldo.

De esta manera, los montos unificados previstos para las cuentas corrientes se desglosarán así: