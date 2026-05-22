ANSES: ¿Cuánto cobran las Pensiones No Contributivas en junio 2026 con aumento, aguinaldo y bono confirmado?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya estructuró los esquemas económicos para junio de 2026, un período clave para las familias debido a la llegada del medio aguinaldo.

Las liquidaciones mensuales incluirán el primer tramo del Sueldo Anual Complementario (SAC) de manera simultánea con los haberes corrientes, garantizando un fuerte alivio en los bolsillos.

En este caso, las Pensiones No Contributivas (PNC) recibirán una actualización del 2,58%. Este porcentaje surge de la aplicación de la fórmula de movilidad, la cual indexa de forma directa las prestaciones previsionales al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril que mide el INDEC.

El ajuste impactará de forma inmediata en las bases de cálculo de las asignaciones, empujando también el valor final del aguinaldo. Este último se computará exclusivamente sobre los haberes brutos actualizados.

Por ese motivo, el cobro del bono extraordinario de $70.000 quedará totalmente afuera de la fórmula del SAC, debido a que mantiene su condición de concepto no remunerativo.

El desglose de las liquidaciones: ¿Cuánto cobra cada PNC en junio?





Con la combinación del incremento por movilidad, la primera cuota del SAC y el refuerzo fijo, las cuentas bancarias de los beneficiarios registrarán los siguientes montos totales:

PNC por Invalidez y Vejez : el haber base actualizado se posicionará en $282.322,60 , sumando un medio aguinaldo de $141.161,30 y el bono de $70.000 , lo que consolida un ingreso global de $493.483,90 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : para los titulares de esta cobertura, el haber mensual subirá a $322.654,39 , con un medio aguinaldo asociado de $161.327,20 y los $70.000 , alcanzando un total de $553.981,59 .

PNC para Madres de 7 hijos: al estar equiparadas con una jubilación mínima tradicional, percibirán un haber base de $403.317,99, un aguinaldo de $201.659 y el extra de $70.000, totalizando un monto final de $674.976,99.

¿Cuánto cobran las Pensiones No Contributivas en junio?

Calendario oficial: las fechas de cobro confirmadas para junio





El cronograma de acreditaciones de las Pensiones No Contributivas se ejecutará de forma concentrada durante la segunda semana del mes.

El esquema de depósitos automáticos quedó definido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 8 de junio.

DNI terminados en 2 y 3 : martes 9 de junio.

DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 6 y 7 : jueves 11 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio.

Las liquidaciones digitales completas, con el detalle de los conceptos depositados y los descuentos de la obra social, estarán disponibles para su visualización a partir del lunes 8 de junio.

Los usuarios podrán realizar la auditoría de sus recibos de sueldo ingresando a la plataforma web o la aplicación móvil de Mi ANSES utilizando su Clave de la Seguridad Social.