Pensiones No Contributivas y PUAM: ¿Cuánto se cobra en mayo con el aumento oficial?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en mayo el nuevo esquema de movilidad basado en el índice de inflación de marzo.

Para los pensionados, este incremento no solo actualiza el haber básico, sino que también redefine el alcance del bono de $70.000. Más información en anses.gob.ar.

A diferencia de los jubilados contributivos, los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobran un porcentaje de la mínima, por lo que el impacto del aumento se traduce en cifras específicas para cada categoría.

Montos confirmados para mayo: ¿Cuánto cobran los pensionados?





Con la jubilación mínima situada en $393.174, las pensiones quedan escalonadas de la siguiente manera:

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: este grupo percibe el 70% de una jubilación mínima. En mayo, el haber base sube a $275.221 . Al sumar el bono de $70.000, el monto final a cobrar será de $345.221 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): equivale al 80% de la mínima. El haber base se posiciona en $314.539 . Sumando el refuerzo de $70.000, el total asciende a $384.539 .

PNC para Madres de 7 Hijos: es la única pensión no contributiva que equivale al 100% de una jubilación mínima. En mayo, estas beneficiarias cobrarán $393.174 de base, más los $70.000 del bono, alcanzando un total de $463.174.

PNC y PUAM: ¿Cuánto se cobra en mayo?

¿Hay que hacer algún trámite para cobrar el aumento de mayo?





Es fundamental aclarar que tanto el incremento del 3,4% como el bono de $70.000 se liquidan de manera automática. No es necesario realizar ningún trámite o actualización de datos para recibir los nuevos montos.

Si se tienen dudas sobre el monto exacto de la liquidación, se puede consultar desde hoy mismo ingresando a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social, en la sección "Jubilaciones y pensiones" y "Consultar recibo de haberes".