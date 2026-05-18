ANSES: ¿Cómo se calcula el aguinaldo de junio para la PUAM y las Pensiones No Contributivas?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el esquema económico que regirá las liquidaciones de junio, un mes de alta relevancia debido a la incorporación del medio aguinaldo.

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC) percibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC) de manera simultánea con sus ingresos mensuales habituales.

Las prestaciones previsional recibirán un incremento del 2,58%, porcentaje derivado de la fórmula de movilidad por decreto que ajusta los montos en sintonía con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC.

¿Cómo se calcula el aguinaldo de junio 2026?





Es importante remarcar que el medio aguinaldo se computará exclusivamente sobre los importes base ya actualizados con el índice de inflación.

Por este motivo, el pago del SAC dejará afuera el bono extraordinario de $70.000, dado que se mantiene su condición de concepto no remunerativo y no se toma en cuenta para estructurar el Sueldo Anual Complementario.

El desglose de las liquidaciones: ¿Cuánto cobra cada sector en junio?





De acuerdo con las normativas vigentes del organismo previsional y el impacto del ajuste mensual, las cuentas registrarán los siguientes montos finales para el próximo mes:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): este grupo percibirá un haber base de $322.654,39, al que se le sumará un medio aguinaldo de $161.327,20 y el refuerzo de $70.000, consolidando un total bruto de $553.981,59.

¿Cómo se calcula el aguinaldo para la PUAM y las PNC?

PNC por Invalidez y Vejez: los beneficiarios de estas líneas de asistencia dispondrán de un salario base de $282.322,59, un aguinaldo proporcional de $141.161,30 y el bono completo de $70.000, alcanzando un ingreso de $493.483,89.

PNC para Madres de 7 hijos: al equipararse con el piso de una jubilación mínima, percibirán un haber bruto de $403.317,99, un aguinaldo de $201.659 y el extra de $70.000, lo que arroja un total final de $674.976,99.

¿Cuándo estarán disponibles los recibos oficiales?





Las liquidaciones digitales, donde se detallarán los importes netos, el aguinaldo y los correspondientes descuentos de la obra social, estarán disponibles en el sistema a partir del lunes 8 de junio.

Para consultar el recibo de sueldo unificado, los titulares deberán ingresar a la plataforma Mi ANSES o utilizar la aplicación móvil oficial del organismo utilizando su Clave de la Seguridad Social.

Los fondos se liberarán de forma automática en las fechas estipuladas por el calendario mensual según la terminación del DNI de cada usuario.