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Lunes, 18 de mayo de 2026

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Jubilados de la mínima: ¿Cuánto van a cobrar en junio 2026 y cómo queda el monto final?

Los jubilados deben cobrar su haber de junio con aumento, bono y aguinaldo. ¿Cuál es el monto final?

Lucía Reppin

En junio 2026, los jubilados de la mínima van a cobrar su haber con aumento, bono y aguinaldo. El monto final escalará de manera considerable en comparación con mayo.

Mientras el aumento se ubica en 2,6%, el refuerzo se mantiene "congelado" en $70.000. El Sueldo Anual Complementario (SAC), por su parte, se calcula de acuerdo al 50% del mejor salario percibido durante el semestre.

¿Cuánto van a cobrar en junio los jubilados de la mínima?

Los jubilados de la mínima van a cobrar $403.318 en junio con el aumento aplicado. Si se suma el bono, el monto escalará a $473.318.

No obstante, con el aguinaldo, el valor final quedará en $674.977. Resulta de agregar $201.659 a la cifra anterior, es decir, la mitad de $403.318.

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¿Cuánto van a cobrar en junio los jubilados de la mínima?

¿El bono se incluye en el cálculo del aguinaldo de junio?

El bono extraordinario no se incluye en el cálculo del aguinaldo. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula tomando el 50% del haber más alto percibido durante el semestre (de enero a junio).

Como los bonos extraordinarios que otorga la ANSES tienen carácter "no remunerativo", quedan totalmente excluidos de esa base de cálculo.

Para junio, el aguinaldo se calculará netamente sobre el haber previsional sujeto a los aumentos por movilidad, sin contar el refuerzo de $70.000.

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