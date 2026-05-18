Pettovello reveló cuánto cobrarán los jubilados en junio 2026 con aumento, bono y aguinaldo

Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron una novedad clave para jubilados y pensionados: los montos de junio 2026, que llegan con aumento y aguinaldo.

En el sexto mes del año, los haberes de los adultos mayores registrarán una suba del 2,6%, en línea con la fórmula de movilidad vigente que se actualiza según la inflación de dos meses previos (abril 2026).

Con este ajuste, la mínima pasará de $393.174 a $403.396. En caso de confirmarse el pago del bono extraordinario, el ingreso total podría elevarse hasta los $473.396, un refuerzo que suele oficializarse hacia fin de mes.

A esto se suma el pago del primer medio aguinaldo del año, que se calcula como el 50% del haber más alto percibido en el semestre. Tomando como referencia el monto ya actualizado, el valor estimado rondaría los $201.698.

Desglose de haberes estimados en junio 2026:

Jubilación mínima: $403.396.

Bono extraordinario: hasta $70.000 adicionales.

Medio aguinaldo estimado: $201.698.

Sumando los tres conceptos, el total a cobrar sería de $675.094, aproximadamente.

¿Cuánto cobran las demás categorías?

Sin considerar bonos extra, las principales prestaciones del sistema previsional quedarán actualizadas de la siguiente manera en junio de 2026:

Jubilación máxima : $2.714.477,30.

: $2.714.477,30. PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $322.717,30.

(Pensión Universal para el Adulto Mayor): $322.717,30. Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $282.377,67.

(PNC) por Invalidez y Vejez: $282.377,67. PBU (Prestación Básica Universal): $184.535,54.

A estos valores también se les suma el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

En junio, jubilados y pensionados de la ANSES reciben aumento, bono y aguinaldo (Imagen ilustrativa).

Asignaciones familiares ANSES: nuevos valores en junio 2026

La ANSES, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, también aplicará una actualización en los montos de las asignaciones familiares a partir de junio de 2026.

En este marco, tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como la Asignación por Embarazo (AUE) pasarán a $144.959,44.

Por su parte, dentro del sistema SUAF, la asignación por hijo correspondiente al primer tramo de ingresos se ubicará en $72.487,93.

Es importante tener en cuenta que esta actualización se enmarca en el esquema de movilidad mensual vigente, establecido por el Gobierno a través del Decreto 274/2024, que fija los aumentos en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.

En el caso de jubilaciones y pensiones, la combinación del aumento, el bono extraordinario y el aguinaldo llevará a que junio se ubique como uno de los meses con los ingresos más altos del año.

Para seguir de cerca las novedades, consultar fechas de cobro o verificar montos, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y clave de seguridad social, además de recurrir a los canales oficiales del organismo previsional.