Pettovello reveló cuánto cobrarán los jubilados en junio 2026 con aumento, bono y aguinaldo
El próximo mes, los adultos mayores tendrán uno de los ingresos más altos del año, producto del aumento por movilidad, el bono extraordinario de $70.000 y el primer pago del Sueldo Anual Complementario.
Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron una novedad clave para jubilados y pensionados: los montos de junio 2026, que llegan con aumento y aguinaldo.
En el sexto mes del año, los haberes de los adultos mayores registrarán una suba del 2,6%, en línea con la fórmula de movilidad vigente que se actualiza según la inflación de dos meses previos (abril 2026).
Con este ajuste, la mínima pasará de $393.174 a $403.396. En caso de confirmarse el pago del bono extraordinario, el ingreso total podría elevarse hasta los $473.396, un refuerzo que suele oficializarse hacia fin de mes.
A esto se suma el pago del primer medio aguinaldo del año, que se calcula como el 50% del haber más alto percibido en el semestre. Tomando como referencia el monto ya actualizado, el valor estimado rondaría los $201.698.
Desglose de haberes estimados en junio 2026:
- Jubilación mínima: $403.396.
- Bono extraordinario: hasta $70.000 adicionales.
- Medio aguinaldo estimado: $201.698.
Sumando los tres conceptos, el total a cobrar sería de $675.094, aproximadamente.
¿Cuánto cobran las demás categorías?
Sin considerar bonos extra, las principales prestaciones del sistema previsional quedarán actualizadas de la siguiente manera en junio de 2026:
- Jubilación máxima: $2.714.477,30.
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $322.717,30.
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $282.377,67.
- PBU (Prestación Básica Universal): $184.535,54.
A estos valores también se les suma el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).
Asignaciones familiares ANSES: nuevos valores en junio 2026
La ANSES, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, también aplicará una actualización en los montos de las asignaciones familiares a partir de junio de 2026.
En este marco, tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como la Asignación por Embarazo (AUE) pasarán a $144.959,44.
Por su parte, dentro del sistema SUAF, la asignación por hijo correspondiente al primer tramo de ingresos se ubicará en $72.487,93.
Es importante tener en cuenta que esta actualización se enmarca en el esquema de movilidad mensual vigente, establecido por el Gobierno a través del Decreto 274/2024, que fija los aumentos en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.
En el caso de jubilaciones y pensiones, la combinación del aumento, el bono extraordinario y el aguinaldo llevará a que junio se ubique como uno de los meses con los ingresos más altos del año.
Para seguir de cerca las novedades, consultar fechas de cobro o verificar montos, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y clave de seguridad social, además de recurrir a los canales oficiales del organismo previsional.