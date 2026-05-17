Confirmado por ANSES: estos jubilados dejarán de cobrar el bono de $70.000 en mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente a mayo, un mes en el que los jubilados y pensionados perciben sus haberes actualizados junto con el bono de refuerzo.

Sin embargo, ANSES aclaró que este refuerzo no se distribuye de manera uniforme entre todos los beneficiarios. Existe un tope de ingresos que determina quiénes lo cobran en su totalidad, quiénes lo perciben de forma proporcional y quiénes directamente quedan excluidos del pago.

Quiénes no cobran el bono de ANSES en mayo

De acuerdo con los criterios establecidos por ANSES, el bono completo de $70.000 está destinado a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, que en mayo se ubica en $393.174,10. En estos casos, el refuerzo se acredita junto con el haber mensual habitual, elevando el ingreso total a $463.174,10.

Este valor también funciona como límite para definir el alcance del beneficio. Aquellos titulares cuyos haberes mensuales sean inferiores a $463.174,10 recibirán un bono proporcional que les permita alcanzar ese monto total.

En cambio, quedan excluidos del cobro del bono de $70.000 todos los jubilados y pensionados cuyos ingresos superen los $463.174,10. En estos casos, ANSES no aplica ningún adicional, por lo que el haber mensual se percibe sin el refuerzo.

El bono, en tanto, continúa destinado principalmente a tres grupos: los jubilados del sistema contributivo, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC). En todos los casos, el pago se realiza de manera automática junto con los haberes mensuales, según el calendario oficial.

Para mayo, ANSES estableció un nuevo tope de $463.174,10. Quienes lo superen, dejarán de recibir el bono proporcional.

Cómo consultar montos de haberes y fechas de cobro

Los jubilados y pensionados pueden acceder al detalle de sus haberes y consultar las fechas de cobro de forma online. Para ello, ANSES dispone de la plataforma "Mi ANSES", a la que también se puede ingresar desde su sitio web oficial.

Para realizar la consulta, es necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, los usuarios deben dirigirse a la sección "Jubilaciones y pensiones", seleccionar el período correspondiente y descargar el recibo de haberes, que se encuentra disponible desde el inicio de cada calendario de pagos.

Calendario de pagos de mayo para jubilados

El cronograma de pagos de ANSES se organiza según la terminación del DNI y distingue entre quienes perciben el haber mínimo y quienes lo superan.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo