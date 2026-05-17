ANSES confirmó un cambio en el calendario de pagos para un grupo de jubilados: ¿A qué se debe?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una modificación en el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026, que obligó a reorganizar las fechas de cobro para un grupo específico de jubilados y pensionados.

El ajuste impacta principalmente en quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima, ya que sus fechas de cobro coinciden con un feriado nacional que altera el normal funcionamiento de las entidades bancarias.

Durante este mes, los jubilados y pensionados recibirán sus haberes con un incremento del 3,38%, aplicado en base a la fórmula de movilidad vigente. Esta actualización alcanza a todas las prestaciones del sistema y se verá reflejada en los montos finales que perciben los beneficiarios.

Por qué cambia el calendario de pagos de mayo para jubilados

La modificación en la agenda de pagos responde a la presencia del feriado nacional del 25 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día de la Revolución de Mayo. Este año, el feriado cae lunes, lo que interrumpe la actividad bancaria justo en el inicio del cronograma de pagos para jubilados con haberes superiores a la mínima.

Debido a esta situación, ANSES resolvió reprogramar las fechas de cobro para evitar demoras o inconvenientes. En particular, los pagos previstos para el lunes 25 fueron trasladados al martes 26 de mayo, una vez retomada la actividad habitual en los bancos.

De esta manera, el calendario quedó establecido de la siguiente forma:

Jubilados que cobran la mínima:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo





Jubilados con haberes superiores a la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

Lunes 25 de mayo: feriado nacional (sin actividad bancaria)

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo





Los pagos para los jubilados con haberes superiores a la mínima se verán interrumpidos durante el lunes 25 de mayo, con motivo del feriado nacional por el Día de la Revolucíón.

Haberes actualizados: cómo quedaron las jubilaciones y pensiones en mayo

Con el incremento del 3,38% aplicado este mes, ANSES también actualizó los montos de las distintas prestaciones previsionales.

La jubilación mínima quedó establecida en $463.174,10, cifra que incluye un haber base de $393.174,10 más un bono de $70.000. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicó en $384.539,28, también contemplando el refuerzo adicional.

Por su parte, las pensiones no contributivas por invalidez y vejez alcanzaron los $345.221,87, mientras que la pensión para madres de siete hijos se equiparó con la jubilación mínima, llegando a $463.174,10 con el bono incluido.

En contraste, la jubilación máxima se actualizó sin bono y pasó a ser de $2.646.201,22.