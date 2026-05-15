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Viernes, 15 de mayo de 2026

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Atención, asignaciones sociales de ANSES: ¿Cómo quedaron actualizados los montos de mayo con el aumento?

ANSES inició el pago de las asignaciones sociales y familiares con una suba del 3,38%, que impacta en todos los beneficios durante mayo.

LBarrios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 para todas sus prestaciones. Dentro de este esquema se incluyen las distintas asignaciones sociales y familiares, que este mes llegan con una actualización en sus valores.

El incremento aplicado es del 3,38% y responde al mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia la inflación informada por el INDEC. Esta fórmula impacta directamente en jubilaciones, pensiones y asignaciones, que se ajustan periódicamente para mantener su poder adquisitivo.

Cómo quedaron los montos de las asignaciones en mayo

Con el aumento aplicado, las asignaciones sociales y familiares presentan los siguientes valores:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE): $141.286
  • AUH por hijo con discapacidad: $460.045


Asignaciones de pago único (APU):

  • Asignación por nacimiento: $82.353
  • Asignación por adopción: $492.366
  • Asignación por matrimonio: $123.307


Asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia:

  • Rango I (ingresos hasta $1.058.088): $70.651 por hijo
  • Rango II (entre $1.093.852 y $1.604.240): $47.658
  • Rango III (hasta $1.852.148): $28.826
  • Rango IV (hasta $5.792.488): $14.876


El aumento alcanza tanto a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), como a trabajadores en relación de dependencia que cobran asignaciones familiares, además de los beneficios de pago único.
El aumento alcanza tanto a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), como a trabajadores en relación de dependencia que cobran asignaciones familiares, además de los beneficios de pago único.

Calendario de pagos de mayo

ANSES también confirmó las fechas de cobro para cada prestación, organizadas según la terminación del DNI.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo:

  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal y Maternidad:

  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción):

  • Todas las terminaciones de documento: del 12 de mayo al 10 de junio

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