Atención, asignaciones sociales de ANSES: ¿Cómo quedaron actualizados los montos de mayo con el aumento?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 para todas sus prestaciones. Dentro de este esquema se incluyen las distintas asignaciones sociales y familiares, que este mes llegan con una actualización en sus valores.

El incremento aplicado es del 3,38% y responde al mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia la inflación informada por el INDEC. Esta fórmula impacta directamente en jubilaciones, pensiones y asignaciones, que se ajustan periódicamente para mantener su poder adquisitivo.

Cómo quedaron los montos de las asignaciones en mayo

Con el aumento aplicado, las asignaciones sociales y familiares presentan los siguientes valores:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE): $141.286

AUH por hijo con discapacidad: $460.045





Asignaciones de pago único (APU):

Asignación por nacimiento: $82.353

Asignación por adopción: $492.366

Asignación por matrimonio: $123.307





Asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia:

Rango I (ingresos hasta $1.058.088): $70.651 por hijo

Rango II (entre $1.093.852 y $1.604.240): $47.658

Rango III (hasta $1.852.148): $28.826

Rango IV (hasta $5.792.488): $14.876





El aumento alcanza tanto a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), como a trabajadores en relación de dependencia que cobran asignaciones familiares, además de los beneficios de pago único.

Calendario de pagos de mayo

ANSES también confirmó las fechas de cobro para cada prestación, organizadas según la terminación del DNI.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo:

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal y Maternidad:

DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción):