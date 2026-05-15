Atención, asignaciones sociales de ANSES: ¿Cómo quedaron actualizados los montos de mayo con el aumento?
ANSES inició el pago de las asignaciones sociales y familiares con una suba del 3,38%, que impacta en todos los beneficios durante mayo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 para todas sus prestaciones. Dentro de este esquema se incluyen las distintas asignaciones sociales y familiares, que este mes llegan con una actualización en sus valores.
El incremento aplicado es del 3,38% y responde al mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia la inflación informada por el INDEC. Esta fórmula impacta directamente en jubilaciones, pensiones y asignaciones, que se ajustan periódicamente para mantener su poder adquisitivo.
Cómo quedaron los montos de las asignaciones en mayo
Con el aumento aplicado, las asignaciones sociales y familiares presentan los siguientes valores:
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE): $141.286
- AUH por hijo con discapacidad: $460.045
Asignaciones de pago único (APU):
- Asignación por nacimiento: $82.353
- Asignación por adopción: $492.366
- Asignación por matrimonio: $123.307
Asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia:
- Rango I (ingresos hasta $1.058.088): $70.651 por hijo
- Rango II (entre $1.093.852 y $1.604.240): $47.658
- Rango III (hasta $1.852.148): $28.826
- Rango IV (hasta $5.792.488): $14.876
Calendario de pagos de mayo
ANSES también confirmó las fechas de cobro para cada prestación, organizadas según la terminación del DNI.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 22 de mayo
Asignación por Embarazo:
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 22 de mayo
Asignación por Prenatal y Maternidad:
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción):
- Todas las terminaciones de documento: del 12 de mayo al 10 de junio