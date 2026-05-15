Pagos para los jubilados de la mínima: ¿Cuánto reciben en mayo con aumento y bono?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio inicio al cronograma de pagos correspondiente a mayo, y como ocurre habitualmente, los primeros en cobrar son los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

Este grupo comenzará a recibir sus ingresos junto con el aumento previsto y un bono de refuerzo de $70.000.

El organismo confirmó que en este mes se aplicará un incremento del 3,38% en todas las jubilaciones y pensiones. Esta suba responde a la fórmula de movilidad vigente, que actualiza los haberes en función de la inflación registrada con dos meses de rezago.

Calendario de pagos para jubilados de la mínima

El esquema de pagos para quienes cobran el haber mínimo se organiza de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo





¿Qué conceptos cobrarán los jubilados de la mínima en mayo?

Durante este mes, los beneficiarios percibirán distintos componentes que conforman el ingreso total:

Haber mínimo: con el aumento del 3,38%, la jubilación básica asciende a $393.174,10.

con el aumento del 3,38%, la jubilación básica asciende a $393.174,10. Bono de refuerzo: se acredita un adicional de $70.000 para quienes cobran la mínima.

se acredita un adicional de $70.000 para quienes cobran la mínima. Piso garantizado: al sumar ambos conceptos, ningún jubilado percibirá menos de $463.174,10.





En el caso de quienes superan la jubilación mínima pero no alcanzan el monto del piso garantizado, el bono se otorgará de manera proporcional hasta completar ese ingreso total.

Sumando el aumento y el bono de mayo, los jubilados de la mínima percibirán un haber de $463.174,10.

Cómo consultar montos y fechas de cobro

Los jubilados y pensionados pueden acceder al detalle de sus haberes y verificar las fechas de cobro de forma online a través de la plataforma "Mi ANSES". Para ello, es necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

El procedimiento es el siguiente: