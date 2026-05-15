ANSES confirmó los cobros para AUH y SUAF en junio 2026: ¿A cuánto subirán los haberes?

En junio de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) volverán a actualizar sus montos. La novedad llega tras la publicación del dato de inflación de abril que dio a conocer este jueves el INDEC.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 2,6%, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tomará esa cifra como referencia para el aumento de los haberes de las asignaciones, jubilaciones, pensiones y otras prestaciones del sistema.

Cabe recordar que los pagos de mayo todavía se encuentran en curso, por lo que quedan beneficiarios que deben percibir sus haberes durante este mes. En el caso de la AUH y el SUAF, los depósitos de este período se completarán el viernes 22, según el calendario oficial.

El aumento que se aplicará en el sexto mes del año de manera automática tiene como objetivo que los montos acompañen la evolución de la economía minorista.

La suba se enmarca en el esquema de movilidad vigente, el mismo que se utiliza para jubilaciones, y que toma como referencia el IPC de dos meses anteriores para definir los incrementos.

AUH de la ANSES en junio: cuánto se cobra con el aumento

Con la nueva suba, tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como la Asignación Universal por Embarazo (AUE) se ubicarán en torno a los $144.959,44 brutos durante junio.

Tal como ocurre habitualmente, la ANSES paga el 80% del total de la prestación de forma mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH.

A este monto se le suma la Tarjeta Alimentar para quienes la reciben, que se acredita junto con la asignación y se paga según el cronograma oficial organizado por la terminación del DNI.

En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, el monto se ubicará en torno a los $236.012,83. Por su parte, la AUH por Hijo con Discapacidad pasará a aproximadamente $472.006,17.

SUAF de la ANSES: cómo quedan las escalas y los topes en junio

La ANSES definirá una nueva actualización en los tramos de ingresos y en los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), en línea con el último dato de inflación.

Con la suba del 2,6% aplicada sobre la movilidad, el valor base por hijo en el primer rango de ingresos familiares se ubicará en torno a los $72.487,93 desde el próximo período de liquidación.

En junio aumentan la AUH y el SUAF de la ANSES, junto con la actualización de escalas y topes de ingresos que impactan en las asignaciones familiares.

Quienes se encuentran en el segundo tramo percibirán alrededor de $48.888. En el tercer nivel, el monto será de $29.570, mientras que en el cuarto escalón alcanzará los $15.257. Todas estas cifras son estimaciones.

A su vez, el organismo también ajustará los límites máximos del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), con el objetivo de acompañar la evolución salarial y sostener el alcance del beneficio dentro del empleo registrado.

En los casos en los que los datos familiares estén correctamente cargados en el sistema de ANSES, el incremento se verá reflejado de manera automática en la cuenta bancaria donde el trabajador cobra habitualmente.

¿Dónde consultar los nuevos montos de la ANSES?

Los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial de la ANSES con su Clave de la Seguridad Social para revisar de forma detallada los haberes.

De todas formas, los incrementos todavía no fueron formalmente confirmados, aunque se estima que podrían oficializarse hacia fines de este mes, en base al último dato de inflación conocido.

Los cálculos que circulan actualmente surgen de la evolución de precios, ya que la movilidad toma como referencia el índice inflacionario más reciente.

Para consultas, el organismo también mantiene habilitado su portal anses.gob.ar, donde se pueden chequear fechas de cobro, requisitos, montos vigentes y los distintos canales de atención disponibles.