Aumento para la Tarjeta Alimentar de ANSES: cuál es el nuevo monto y cuándo se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya puso en marcha el calendario de pagos correspondiente a mayo 2026 y, junto con los haberes mensuales, muchas familias también comenzarán a cobrar los nuevos montos de la Tarjeta Alimentar.

El incremento alcanza a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros grupos incluidos dentro del programa.

La actualización fue anunciada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Capital Humano y representa una modificación importante después de varios meses sin cambios en los valores del beneficio.

De esta manera, los titulares verán reflejado el aumento directamente en los pagos acreditados durante el mes.

¿En cuánto quedaron los montos de la Tarjeta Alimentar con el aumento de mayo?





¿En cuánto quedaron los montos de la Tarjeta Alimentar con el aumento de mayo?

Durante mayo 2026, además del incremento del 38% en la Tarjeta Alimentar, la ANSES aplicó una nueva actualización en los valores de la AUH mediante la fórmula de movilidad mensual.

Con el ajuste del 3,4% correspondiente a este período, la prestación pasó a ubicarse en $141.286 por cada hijo.

Sin embargo, el organismo retiene el 20% hasta que los titulares presenten la Libreta AUH, el documento que acredita vacunación, controles de salud y asistencia escolar.

Por ese motivo, el pago mensual directo que reciben las familias ronda actualmente los $113.028 por hijo.

La AUH está destinada principalmente a personas desocupadas, trabajadores informales y familias de bajos ingresos con menores de 18 años a cargo.

A este ingreso se le suma la Tarjeta Alimentar, lo que eleva considerablemente el total mensual según la cantidad de hijos dentro del grupo familiar.

Con el aumento confirmado a través de la Resolución 161 publicada en el Boletín Oficial, la Tarjeta Alimentar tuvo una suba importante.

En mayo, las familias con un hijo cobran $72.250, aquellas con dos hijos reciben $112.936 y los hogares con tres hijos o más acceden a $149.062.

Así, una familia con un hijo puede superar los $185.000 mensuales entre ambos pagos, mientras que una con dos hijos puede alcanzar los $330.000.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar en mayo 2026?

El pago se acredita automáticamente junto con la prestación principal, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional para acceder.

Para definir quiénes lo reciben, la ANSES realiza un cruce de datos y deposita el monto correspondiente en la misma cuenta bancaria donde cada beneficiario cobra habitualmente la asignación.

La Tarjeta Alimentar está dirigida a familias que reciben distintas prestaciones de ANSES, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos.

También pueden acceder quienes cobran AUH por discapacidad, en este caso sin límite de edad para el menor.

¿Cuándo se cobra el nuevo monto de la Tarjeta Alimentar en mayo?

¿Cuándo se cobra el nuevo monto de la Tarjeta Alimentar en mayo?

La ANSES ya oficializó el calendario de pagos de mayo 2026 para quienes cobran la AUH y la Tarjeta Alimentar.

Como ocurre habitualmente, el dinero se deposita según la terminación del DNI y la Tarjeta Alimentar se acredita en la misma cuenta bancaria y fecha de cobro de la asignación, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Además, los beneficiarios pueden consultar el detalle de liquidaciones, fechas y lugares de cobro a través de Mi ANSES utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Calendario completo :