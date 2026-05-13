ANSES activa el pago a jubilados y pensionados: ¿Cuándo cobrás, según tu DNI?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el pago a jubilados y pensionados. Este mes, los haberes llegan con aumento y la continuidad del bono extraordinario, mientras que los depósitos vuelven a organizarse según la terminación del DNI.

La suba de mayo fue del 3,38%, porcentaje que surge del último dato de inflación informado por el INDEC. Con esta actualización, la jubilación mínima pasó a ser de $393.174,10 y, sumando el refuerzo de $70.000, el monto total alcanza los $463.174,10.

Los incrementos se aplican todos los meses a partir de la fórmula de movilidad jubilatoria definida por el Gobierno nacional, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Cabe recordar que el aumento no alcanza solamente a jubilados y pensionados, sino también a titulares de asignaciones como la AUH, las de pago único y otros beneficios que abona la ANSES, entre ellos la Prestación por Desempleo.

El cronograma oficial del organismo previsional, que depende del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello, comenzó el lunes 11 y se extenderá hasta fines de mes. A continuación, el detalle completo.

Calendario de pagos para jubilados y pensionados: ¿Cuándo cobro en mayo 2026?





Jubilaciones y pensiones mínimas

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.





El calendario de pagos para jubilados de ANSES dio inicio el lunes 11 de mayo y se extiende durante todo el mes (Imagen ilustrativa).

Montos de jubilaciones y pensiones en mayo 2026: cuánto se cobra con el refuerzo

Los haberes de jubilaciones y pensiones en mayo registran una actualización del 3,38%, a la que se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima. Con estos cambios, los valores finales quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $463.174,10 (compuesta por $393.174,10 más el bono de $70.000).

: $463.174,10 (compuesta por $393.174,10 más el bono de $70.000). PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) : $384.539,27 (incluye $314.539,27 más el refuerzo de $70.000).

: $384.539,27 (incluye $314.539,27 más el refuerzo de $70.000). Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez : $345.221,87 (integrada por $275.221,87 más el bono de $70.000).

: $345.221,87 (integrada por $275.221,87 más el bono de $70.000). Pensión para madres de siete hijos o más : $463.174,10, el mismo monto que la jubilación mínima, al incluir el refuerzo extraordinario.

: $463.174,10, el mismo monto que la jubilación mínima, al incluir el refuerzo extraordinario. Jubilación máxima: $2.645.689,40, en este caso sin bono adicional.

Detalles del bono extraordinario de $70.000

El refuerzo de $70.000 está destinado principalmente a quienes perciben la jubilación mínima, aunque también alcanza a otros grupos dentro del sistema previsional.

Entre los beneficiarios incluidos se encuentran:

Jubilados del sistema contributivo.

Titulares de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor).

Personas que cobran pensiones no contributivas.

Pensiones administradas por el sistema previsional nacional.

El pago se acredita de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Para acceder al monto completo, el requisito principal es cobrar el monto de la jubilación mínima, que este mes es de $393.174,10. En esos casos, se percibe el bono completo de $70.000.

En tanto, quienes cobran haberes superiores al mínimo pero por debajo del tope de $463.174,10 reciben un refuerzo proporcional hasta alcanzar ese valor total.