ANSES: Sandra Pettovello confirmó un pago de $463.000 para jubilados en mayo

El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializaron que ningún jubilado que perciba la mínima cobrará menos de $463.174,10 durante mayo de 2026.

Esta cifra es el resultado de la aplicación de la nueva fórmula de movilidad mensual y la decisión administrativa de mantener el bono de acompañamiento económico a los sectores más vulnerables.

Jubilados: ¿Cómo se compone el pago de $463.174?





El monto confirmado por la gestión de Pettovello no es un valor único, sino que surge de la sumatoria de dos conceptos clave que los beneficiarios verán reflejados en sus recibos de haberes:

Haber mínimo con aumento: tras el incremento del 3,4% basado en el índice de inflación de marzo, la jubilación mínima base se posicionó en $393.174,10 .

Refuerzo previsional: se mantiene el pago del bono extraordinario de $70.000, el cual se acredita de forma automática junto con el haber mensual.

De esta manera, el Gobierno garantiza un "piso" de ingresos para asegurar que el poder adquisitivo de los adultos mayores no quede rezagado ante el avance de los precios de la canasta básica.

Sandra Pettovello confirmó un pago de $463.000 para jubilados en mayo.

Quiénes perciben este monto total





El pago de los $463.174,10 está destinado a los siguientes grupos que cobran a través de la ANSES:

Jubilados y pensionados de la mínima. Titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) para Madres de 7 hijos. Beneficiarios que, sumando su aumento, no alcancen dicho tope (recibirán un proporcional del bono hasta llegar a esa cifra).

Calendario de pagos y consulta





Los pagos se realizan según la terminación del DNI. Al encontrarnos a 12 de mayo, el cronograma para quienes perciben la mínima continúa de la siguiente manera:

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.