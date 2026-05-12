Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 12 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
ATENCIÓN

ANSES: Sandra Pettovello confirmó un pago de $463.000 para jubilados en mayo

El Ministerio de Capital Humano ratificó el monto total que recibirán los beneficiarios del haber mínimo este mes. La cifra combina el ajuste por movilidad y el refuerzo previsional.

Lucía Reppin

El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializaron que ningún jubilado que perciba la mínima cobrará menos de $463.174,10 durante mayo de 2026.

Esta cifra es el resultado de la aplicación de la nueva fórmula de movilidad mensual y la decisión administrativa de mantener el bono de acompañamiento económico a los sectores más vulnerables.

Jubilados: ¿Cómo se compone el pago de $463.174?

El monto confirmado por la gestión de Pettovello no es un valor único, sino que surge de la sumatoria de dos conceptos clave que los beneficiarios verán reflejados en sus recibos de haberes:

  • Haber mínimo con aumento: tras el incremento del 3,4% basado en el índice de inflación de marzo, la jubilación mínima base se posicionó en $393.174,10.

  • Refuerzo previsional: se mantiene el pago del bono extraordinario de $70.000, el cual se acredita de forma automática junto con el haber mensual.

De esta manera, el Gobierno garantiza un "piso" de ingresos para asegurar que el poder adquisitivo de los adultos mayores no quede rezagado ante el avance de los precios de la canasta básica.

Jubilados: ¿Cómo se compone el pago de $463.174?El monto confirmado por la gestión de Pettovello no es un valor único, sino que surge de la sumatoria de dos conceptos clave que los beneficiarios verán reflejados en sus recibos de haberes:Haber mínimo con aumento:&nbsp;tras el incremento del 3,4% basado en el índice de inflación de marzo, la jubilación mínima base se posicionó en $393.174,10.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Refuerzo previsional:&nbsp;se mantiene el pago del bono extraordinario de $70.000, el cual se acredita de forma automática junto con el haber mensual.De esta manera, el Gobierno garantiza un "piso" de ingresos para asegurar que el poder adquisitivo de los adultos mayores no quede rezagado ante el avance de los precios de la canasta básica.Sandra Pettovello confirmó un pago de $463.000 para jubilados en mayo.
Sandra Pettovello confirmó un pago de $463.000 para jubilados en mayo.

Quiénes perciben este monto total

El pago de los $463.174,10 está destinado a los siguientes grupos que cobran a través de la ANSES:

  1. Jubilados y pensionados de la mínima.

  2. Titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) para Madres de 7 hijos.

  3. Beneficiarios que, sumando su aumento, no alcancen dicho tope (recibirán un proporcional del bono hasta llegar a esa cifra).

Calendario de pagos y consulta

Los pagos se realizan según la terminación del DNI. Al encontrarnos a 12 de mayo, el cronograma para quienes perciben la mínima continúa de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

  • DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

3
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

4
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

5
Maria Becerra y su regreso a Buenos Aires: cuándo salen las entradas, preventa, precios y ubicaciones para sus shows en el Movistar Arena
Noticias

Maria Becerra y su regreso a Buenos Aires: cuándo salen las entradas, preventa, precios y ubicaciones para sus shows en el Movistar Arena

Últimas noticias de Jubilados