Aumento de mayo: además de los jubilados, ¿qué otras prestaciones de ANSES suben este mes?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el aumento de haberes para mayo de 2026, el cual quedó establecido en un 3,4%.

Esta suba, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, no solo beneficia a los jubilados, sino que actualiza los montos de diversas asignaciones y programas sociales.

El impacto en las Asignaciones Familiares (SUAF) y AUH





Al actualizarse el valor de la movilidad, los beneficiarios de asignaciones por hijo también perciben una mejora en sus ingresos mensuales.

Los nuevos montos brutos para mayo quedan conformados de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): se ubica en $52.553,50 por cada menor (recordando que se retiene el 20% mensual a cobrar tras la presentación de la Libreta).

Asignación Universal por Embarazo (AUE): el monto asciende a $52.553,50 .

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): para el primer rango de ingresos, el valor sube a $26.276,75.

Estos incrementos son automáticos y se acreditan según el calendario de pagos vigente por terminación de DNI, sin necesidad de realizar trámites adicionales ante el organismo.

¿Qué prestaciones de la ANSES suben en mayo 2026?

¿Qué sucede con las Pensiones No Contributivas (PNC)?





Las pensiones que dependen de la base del haber mínimo también ven reflejado el ajuste del 3,4%. Al ser prestaciones ligadas directamente a la jubilación mínima, sus valores para mayo son:

PNC por Invalidez y Vejez: perciben el 70% de la mínima, lo que equivale a $275.221,87. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): equivale al 80% del haber mínimo, situándose en $314.539,28. PNC para Madres de 7 hijos: cobran el equivalente a una jubilación mínima completa, es decir, $393.174,10.

Todos estos grupos de pensiones también son beneficiarios del bono de refuerzo de $70.000, por lo que el monto final en mano será significativamente superior al haber base.

Otros pagos que se actualizan: Ayuda Escolar y complementos





El ajuste por movilidad también impacta en los montos de las asignaciones de pago único y complementos como la Ayuda Escolar Anual, para quienes aún no la hayan percibido, y las asignaciones por nacimiento, adopción o matrimonio.

Para consultar el monto exacto y la fecha de cobro de cualquiera de estas prestaciones, los usuarios pueden ingresar a la sección "Mis asignaciones" dentro de la aplicación Mi ANSES o en la web oficial del organismo utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.