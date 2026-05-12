Comenzó el calendario de pagos para jubilados: ¿Cuándo cobran sus haberes con aumento y bono?
El calendario de pagos inició con un nuevo aumento y el pago de un bono extraordinario para ciertos grupos de jubilados. ANSES detalló las fechas de cobro, ordenadas según la terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a depositar los haberes correspondientes a jubilados y pensionados según el calendario de pagos de mayo de 2026.
Durante este período, los adultos mayores percibirán un aumento del 3,38% en sus haberes, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Este mecanismo ajusta los ingresos previsionales tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de desfase.
A su vez, el organismo confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima.
Fechas de cobro para jubilados en mayo
El calendario de pagos comenzó el lunes 11 de mayo y se extenderá hasta el 29 del mismo mes. Las fechas varían según el tipo de haber que perciben los jubilados y la terminación de su DNI.
Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 21 de mayo
Jubilaciones y pensiones que superen haberes mínimos
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo
¿Cuánto cobran los jubilados en mayo?
Con la actualización del 3,38% y el bono adicional, los montos de las prestaciones quedaron definidos de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $463.174,10 (incluye $393.174,10 de haber base más $70.000 de bono)
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $384.539,28
- Pensión no contributiva por invalidez y vejez: $345.221,87
- Pensión para madres de siete hijos: $463.174,10
- En tanto, la jubilación máxima se actualizó sin bono y alcanzará los $2.646.201,22.