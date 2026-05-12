Comenzó el calendario de pagos para jubilados: ¿Cuándo cobran sus haberes con aumento y bono?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a depositar los haberes correspondientes a jubilados y pensionados según el calendario de pagos de mayo de 2026.

Durante este período, los adultos mayores percibirán un aumento del 3,38% en sus haberes, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Este mecanismo ajusta los ingresos previsionales tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de desfase.

A su vez, el organismo confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima.

Fechas de cobro para jubilados en mayo

El calendario de pagos comenzó el lunes 11 de mayo y se extenderá hasta el 29 del mismo mes. Las fechas varían según el tipo de haber que perciben los jubilados y la terminación de su DNI.

Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 21 de mayo

Anses detalló que los adultos mayores percibirán un aumento del 3,38% en sus haberes de mayo.

Jubilaciones y pensiones que superen haberes mínimos

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

¿Cuánto cobran los jubilados en mayo?

Con la actualización del 3,38% y el bono adicional, los montos de las prestaciones quedaron definidos de la siguiente manera: