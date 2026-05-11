Jubilados que superan la mínima: ¿Cuándo cobran en mayo y cómo se percibe el bono?

Con el inicio de la segunda semana de mayo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el calendario de pagos.

Mientras el grupo de los jubilados y pensionados de la mínima ya se encuentra percibiendo sus haberes, crece la expectativa entre los que la superan.

Ese último sector deberá esperar algunos días más para ver reflejado el aumento del 3,4% en sus cuentas bancarias, ya que obtendrá sus ingresos hacia finales del mes.

En este caso, el impacto del incremento se calcula sobre el haber bruto, y la asignación del bono de refuerzo funciona bajo una lógica de tope máximo que define quiénes reciben un extra proporcional y quiénes quedan fuera del beneficio.

Jubilados que superan la mínima: ¿Quiénes cobran el bono de $70.000 en este grupo?





Una de las dudas más frecuentes para los jubilados que superan la mínima es si les corresponde el refuerzo previsional. La normativa actual establece un "techo" de ingresos:

Bono proporcional : si el haber supera los $393.174,10 (mínima) pero es menor a $463.174,10 , se recibirá un monto extra proporcional hasta alcanzar esa cifra.

Sin bono: aquellos jubilados que, tras el aumento del 3,4%, ya perciban un haber superior a los $463.174,10, no cobrarán el refuerzo de mayo.

¿Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima en mayo?

Calendario de pagos: jubilados que superan la mínima





A diferencia del primer grupo, este sector tiene un cronograma más acotado que comenzará hacia finales de mes. Las fechas de cobro, según la terminación del DNI, son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1 : viernes 22 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3 : martes 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7 : jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

¿Cómo consultar el monto exacto?





Debido a que el aumento se aplica sobre el haber bruto y el bono puede ser proporcional, el monto final varía en cada caso. La ANSES recomienda a los beneficiarios de este grupo revisar su liquidación de forma digital para evitar confusiones.

Para hacerlo, pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES o a la página web oficial con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, seleccionando la opción "Jubilaciones y pensiones > Consulta de recibos". Allí podrán visualizar el impacto del aumento del 3,4% y si se les liquidó algún proporcional del refuerzo extraordinario.