Arranca el calendario de pagos de mayo para jubilados: 3 datos clave que hay que saber

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para comenzar con los depósitos correspondientes a mayo de 2026 y recordó a los jubilados y pensionados que existen una serie de datos fundamentales a tener en cuenta antes del inicio del cronograma.

En este nuevo esquema, los tres ejes centrales están vinculados al aumento por movilidad, la continuidad del bono extraordinario y la organización del calendario de pagos según la terminación del DNI. Estos factores resultan clave no solo para conocer cuánto se cobrará este mes, sino también para saber cuándo estará disponible el dinero.

Los puntos centrales antes de que comience el pago de mayo

1. Aumento



El primero de los datos clave es el aumento confirmado del 3,38%. Este incremento se calcula en base a la inflación registrada dos meses atrás, por lo que el índice correspondiente a marzo fue el que determinó la suba. Así, los haberes se actualizan de forma automática en función de la evolución de los precios.

Con este ajuste, las jubilaciones y pensiones quedaron establecidas de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $393.174,10. Con bono de $70.000, total de $463.174,10

Jubilación máxima: $2.646.201,22

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539,28. Con bono, $384.539,28

Pensión No Contributiva por invalidez y vejez: $275.221,87. Con refuerzo, $345.221,87

Pensión para madres de siete hijos: $393.174,10. Con bono, $463.174,10





Aumento, bono y fechas de cobro son los datos que los jubilados y pensionados deben saber sí o sí.

2. Bono



El bono extraordinario de $70.000 continuará vigente durante mayo como complemento para quienes perciben los haberes más bajos. Este refuerzo mantiene el mismo esquema aplicado en los meses previos.

Recibirán el bono completo aquellos jubilados que cobren la mínima, lo que eleva el ingreso total a $463.174,10. También accederán a este beneficio los titulares de pensiones no contributivas y de la PUAM.

En tanto, quienes perciban montos superiores al haber mínimo pero inferiores al tope establecido recibirán un bono proporcional para alcanzar ese límite. Por otro lado, los jubilados que superen ese ingreso quedarán excluidos del refuerzo.

3. Fechas de cobro de haberes



Además de los montos, otro punto clave es el calendario de pagos, que permite a los beneficiarios organizarse y evitar demoras.

Jubilados de la mínima:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.

Pensiones No Contributivas:

Documentos terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo.

Documentos terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo.

Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo.

Documentos terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo.

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.

Jubilados y pensionados con haberes superiores:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.



