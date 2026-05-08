ANSES actualizó una prestación clave para miles de familias: ¿Cuál es y quiénes la cobran en mayo?

Tras la confirmación del aumento de jubilaciones y asignaciones, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó una de las prestaciones más importantes del sistema de asistencia, que beneficia directamente a miles de familias en todo el país.

Se trata de la Prestación Alimentar, un refuerzo que se administra en conjunto entre el Ministerio de Capital Humano y el organismo previsional. Su objetivo es acompañar a los hogares con niños, niñas y adolescentes, garantizando el acceso a los alimentos esenciales de la canasta básica.

La actualización del programa, anteriormente denominado Tarjeta Alimentar, es del 38% y fue oficializada a través de la Resolución 161/2026, publicada en el Boletín Oficial el pasado jueves. La disposición cuenta con la firma de la ministra Sandra Pettovello.

Los nuevos montos, que van de $72.250 a $149.425, comienzan a regir desde este mes. Los valores se definen según la situación de cada familia y la cantidad de hijos a cargo.

La ANSES aumenta un 38% la Prestación Alimentar, un beneficio clave para miles de familias (Imagen ilustrativa).

A diferencia de otras prestaciones que abona la ANSES y que se ajustan de manera mensual según la inflación, este beneficio no sigue ese esquema de actualización automática, sino que depende de definiciones del Gobierno nacional.

Se actualizó la Prestación Alimentar: así quedaron los nuevos montos

Según lo establecido en la resolución oficial, la Prestación Alimentar quedó reorganizada en tres categorías:

Categoría 1: $72.250

Familias con un hijo o hija de 0 a 17 años que cobren la AUH, Asignación Familiar (Decreto 514/21) o PNC para madres de 7 o más hijos.

Personas gestantes desde el tercer mes que perciban la Asignación por Embarazo (AUE).

Familias con un hijo o hija con discapacidad, sin límite de edad, que reciban la asignación correspondiente.

Categoría 2: $113.299

Familias con dos hijos o hijas que cumplan con los requisitos de edad o discapacidad de la Categoría 1.

Personas gestantes que cobren la AUE y además tengan un hijo o hija incluido en la Categoría 1.





Categoría 3: $149.425

Familias con tres o más hijos o hijas que encuadren en los requisitos de la Categoría 1.

Personas gestantes con AUE que, además, tengan al menos dos hijos o hijas incluidos en la Categoría 1.

Quiénes pueden cobrar la Prestación Alimentar y cómo se accede

La Prestación Alimentar está destinada a personas que ya son beneficiarias de determinadas asignaciones sociales gestionadas por la ANSES. Se trata de un programa de acceso automático, por lo que no requiere inscripción ni trámites adicionales.

Alcanza a los siguientes grupos:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos o hijas de hasta 17 años inclusive.

Personas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE), a partir del tercer mes de gestación.

Familias que cobran la Asignación por Hijo con Discapacidad, sin límite de edad.

Madres de siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva (PNC).





Aumenta un 38% la Prestación Alimentar para familias con AUH, AUE y Pensiones No Contributivas (Imagen ilustrativa).

Cómo se cobra

El depósito se realiza de forma automática en la misma cuenta bancaria y en la misma fecha en la que se abona la prestación principal (AUH, AUE o PNC).

El dinero puede retirarse en efectivo o utilizarse directamente con tarjeta, aunque el objetivo del programa es facilitar la compra de alimentos esenciales de la canasta básica, como lácteos, carnes, frutas y verduras.

Cómo consultar el pago

Para verificar los montos acreditados, se puede ingresar a la aplicación Mi ANSES (desde la web o el teléfono móvil). Dentro de la sección "Hijos" y luego en "Mis Asignaciones", el sistema muestra desglosado el importe de la prestación principal y el correspondiente a la Prestación Alimentar.