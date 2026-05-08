Pensiones No Contributivas de ANSES: ¿De cuánto son los nuevos valores en mayo 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de las Pensiones No Contributivas (PNC) para mayo 2026, en línea con el índice de inflación de marzo. De esta manera, los beneficiarios recibirán nuevos valores en sus haberes este mes.

Las cifras fueron difundidas por el organismo previsional, que depende del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello. Los beneficiarios volverán a recibir el bono extraordinario de $70.000, y además ya fue confirmado el cronograma de pagos.

El incremento es del 3,38%, apenas por debajo del 3,4% de inflación registrado, debido a que la ANSES realiza los cálculos tomando dos decimales. La actualización responde a la fórmula de movilidad que ajusta los valores todos los meses.

Qué Pensiones No Contributivas paga la ANSES

Las PNC son asistencias económicas que entrega la ANSES a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y no tienen jubilación ni otra cobertura previsional.

Actualmente, existen distintos tipos de PNC que apuntan a acompañar a grupos específicos de la población. Entre las principales se encuentran:

PNC por Invalidez : destinada a personas con una discapacidad que les impide desarrollar actividades laborales y que, además, se encuentran en una situación económica vulnerable.

: destinada a personas con una discapacidad que les impide desarrollar actividades laborales y que, además, se encuentran en una situación económica vulnerable. PNC por Vejez : dirigida a adultos mayores que no cuentan con jubilación, pensión ni ingresos suficientes para sostenerse.

: dirigida a adultos mayores que no cuentan con jubilación, pensión ni ingresos suficientes para sostenerse. PNC para Madres de 7 hijos : pensada para mujeres que tuvieron siete hijos o más y no poseen otro beneficio previsional.

: pensada para mujeres que tuvieron siete hijos o más y no poseen otro beneficio previsional. PNC para personas con VIH y/o hepatitis B o C: creada en el marco de la Ley 27.675, busca brindar asistencia económica a quienes atraviesan estas enfermedades y están en una situación de vulnerabilidad social.

Pensiones No Contributivas ANSES: cuánto se cobra en mayo 2026 con aumento





Con la suba del 3,38%, los valores de mayo 2026 quedaron de la siguiente manera:

PNC por Invalidez y PNC por Vejez : $275.221,87.

: $275.221,87. PNC para Madres de 7 hijos : $393.174,10.

: $393.174,10. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539,27.

En el caso de la pensión para madres de siete hijos, el valor equivale al haber mínimo jubilatorio. En paralelo, la jubilación mínima también se ubica en $393.174,10, mientras que la máxima alcanza los $2.645.689,40.

Las Pensiones No Contributias de la ANSES aumentan un 3,38% este mes (Imagen ilustrativa).

Además, gran parte de los beneficiarios continuará cobrando el bono extraordinario, que se suma al ingreso mensual. De esta manera, quienes perciben la PUAM o las PNC por Invalidez y Vejez recibirán un refuerzo adicional sobre el valor base de la prestación.

Bono de $70.000 para las Pensiones No Contributivas





El organismo previsional mantiene este mes el bono extraordinario de $70.000 para jubilados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la PUAM.

El refuerzo se paga automáticamente junto al ingreso mensual y busca aliviar el impacto de la inflación en los sectores con menores ingresos.

El extra se entrega completo a quienes cobran el haber mínimo, las PNC o la Pensión Universal para el Adulto Mayor. En cambio, quienes superan ese piso reciben un monto proporcional hasta alcanzar el tope fijado por el Gobierno.

Con el bono incluido, los valores finales quedan de la siguiente manera:

PNC por Invalidez y por Vejez : $345.221,87.

: $345.221,87. PNC para Madres de 7 hijos : $463.174,10.

: $463.174,10. PUAM: $384.539,27.

Calendario de pagos ANSES para PNC en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ya confirmó las fechas de cobro para los titulares de Pensiones No Contributivas. El calendario comenzará el 11 de mayo y los pagos se realizarán según la terminación del DNI.

Las fechas quedaron organizadas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo.

Por otro lado, las asignaciones familiares correspondientes a beneficiarios de PNC se pagarán entre el 11 de mayo y el 10 de junio, sin importar la terminación del documento.