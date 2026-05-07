Sandra Pettovello dio a conocer cuándo arrancan los pagos de ANSES con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el calendario de pagos de mayo con el aumento del 3,38%. Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello y del que depende el organismo, revelaron cuál es la fecha clave para jubilados.

El cronograma avanzará según la terminación del DNI. Además de los jubilados, alcanza también a los titulares de asignaciones como la AUH, la Asignación por Embarazo y más programas sociales, entre ellos la Prestación por Desempleo.

En el caso de jubilados y pensionados, la actualización de haberes incluye además el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima, un refuerzo que continúa vigente (aunque congelado) para acompañar los ingresos frente a la inflación.

Cabe recordar que las prestaciones de la ANSES se ajustan de forma mensual según la inflación informada por el INDEC dos meses antes. En esta oportunidad, el incremento de mayo toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo de 2026.

Calendario ANSES completo, con todas las fechas de cobro de mayo

En el caso de los jubilados con el haber mínimo, las acreditaciones comenzarán el 11 de mayo y se extienden hasta la penúltima semana del mes.

Jubilaciones y pensiones mínimas

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

Para quienes cobran por encima de la mínima, los pagos se realizan en fechas posteriores, también según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.





El pago de las jubilaciones de ANSES comienza el lunes 11 de mayo (Imagen ilustrativa).

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI finalizados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI finalizados en 1: martes 12 de mayo.

DNI finalizados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI finalizados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI finalizados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI finalizados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI finalizados en 6: martes 19 de mayo.

DNI finalizados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI finalizados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI finalizados en 9: viernes 22 de mayo.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.

Jubilados de la mínima: ¿De cuánto es el haber en mayo?

Con el aumento de este mes, los haberes de los jubilados se incrementan en más de 10.000 pesos, por lo que resulta clave conocer con precisión los montos actualizados para evitar confusiones al momento del cobro.

Según los datos informados por la ANSES, los valores quedan de la siguiente manera:

Haber mínimo : la jubilación pasa a $393.174,10 tras la actualización.

: la jubilación pasa a tras la actualización. Bono extraordinario : se mantiene un refuerzo de $70.000 para quienes perciben la mínima.

: se mantiene un refuerzo de para quienes perciben la mínima. Ingreso total garantizado: el piso para este grupo se ubica en $463.174,10 sumando haber y bono.

En el caso de quienes cobran por encima de la mínima pero no alcanzan ese tope, el bono se abona de manera proporcional hasta completar los $463.174,10 establecidos como máximo del refuerzo.