Aumento y extras para beneficiarios de AUH: ¿Cuáles son las fechas de cobro en mayo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026 para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Durante este mes, los beneficiarios recibirán sus haberes con una actualización del 3,38%, en línea con la fórmula de movilidad vigente.

El calendario de pagos mantiene su estructura habitual, organizada según la terminación del DNI de cada titular. En este caso, el cronograma comienza en la segunda semana del mes y avanza de forma escalonada hasta cubrir todas las terminaciones.

Cómo quedó organizado el cronograma de pagos para la AUH en mayo

Las fechas confirmadas para el cobro de la AUH en mayo son las siguientes:

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

¿Cuánto cobran este mes las familias beneficiarias de la AUH?

Con el aumento del 3,38% aplicado en mayo, los montos de la AUH se actualizan de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo:

Monto total por hijo: $141.286

Cobro mensual (80%): $113.028,80

Retención (20%): se abona tras la presentación de la Libreta





AUH con hijos con discapacidad:

Monto total: $460.045

Cobro mensual: $368.036

Retención (20%): se paga una vez presentada la Libreta





En ambos casos, el aumento impacta directamente sobre los valores totales. Además, el calendario de pagos es el mismo para todas las variantes de la AUH, lo que simplifica la organización para los beneficiarios.

Tanto el aumento como los extras se depositan en la misma cuenta donde se percibe la AUH.

Extras para la AUH en mayo: Prestación Alimentar y Complemento Leche

Además del haber mensual, las familias alcanzadas por la AUH continúan recibiendo beneficios complementarios destinados a garantizar el acceso a alimentos básicos.

Por un lado, se mantiene vigente la Prestación Alimentar, un refuerzo económico que se acredita automáticamente junto con la asignación principal. Este monto varía según la cantidad de hijos y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas de primera necesidad:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres hijos o más

Por otro lado, también sigue activo el Complemento Leche, dirigido a titulares con hijos menores de tres años o embarazadas. Este adicional, que en mayo tendrá un valor de $53.290, busca asegurar el acceso a productos esenciales para la primera infancia.