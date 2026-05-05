Jubilados en mayo: ¿Quiénes son los primeros en cobrar y de cuánto es el haber mínimo?
El calendario de pagos de mayo está muy cerca de comenzar. Repasá las fechas de acreditación según el DNI y los montos finales que incluyen el nuevo aumento y el bono de refuerzo.
El lunes 11 de mayo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará con el cronograma de pagos para jubilados y pensionados.
Este incorpora un aumento del 3,4% por movilidad y un bono de $70.000. Conocé las fechas en orden según la terminación del documento.
Montos finales de mayo para jubilados
Este mes, ningún jubilado percibirá menos de $463.174,10. La cifra se compone de:
Haber mínimo: $393.174,10.
Bono de refuerzo: $70.000 para quienes cobran la mínima.
Fechas de cobro (DNI terminados en):
0: lunes 11 de mayo.
1: martes 12 de mayo.
2: miércoles 13 de mayo.
3: jueves 14 de mayo.
4: viernes 15 de mayo.
5: lunes 18 de mayo.
6: martes 19 de mayo.
7: miércoles 20 de mayo.
8: jueves 21 de mayo.
9: jueves 21 de mayo.
Los beneficiarios pueden consultar su recibo detallado ingresando a la aplicación Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social.