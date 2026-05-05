Jubilados en mayo: ¿Quiénes son los primeros en cobrar y de cuánto es el haber mínimo?

El lunes 11 de mayo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará con el cronograma de pagos para jubilados y pensionados.

Este incorpora un aumento del 3,4% por movilidad y un bono de $70.000. Conocé las fechas en orden según la terminación del documento.

Montos finales de mayo para jubilados

Este mes, ningún jubilado percibirá menos de $463.174,10. La cifra se compone de:

Haber mínimo: $393.174,10.

Bono de refuerzo: $70.000 para quienes cobran la mínima.

¿Qué jubilados cobran primero durante mayo de 2026?

Fechas de cobro (DNI terminados en):

0: lunes 11 de mayo.

1: martes 12 de mayo.

2: miércoles 13 de mayo.

3: jueves 14 de mayo.

4: viernes 15 de mayo.

5: lunes 18 de mayo.

6: martes 19 de mayo.

7: miércoles 20 de mayo.

8: jueves 21 de mayo.

9: jueves 21 de mayo.

Los beneficiarios pueden consultar su recibo detallado ingresando a la aplicación Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social.