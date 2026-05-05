Calendario confirmado para mayo: ¿En qué fechas cobran los jubilados?

En pocos días, se pondrá en marcha el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026, un mes marcado por el ajuste del 3,4% en los haberes.

Las fechas de cobro para los sectores con ingresos mínimos se encuentran concentradas en las próximas semanas. El monto final incluye un bono de refuerzo.

¿Quiénes cobran esta semana?

El esquema de pagos de la ANSES se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Para este mes, se mantuvo la unificación de fechas entre las Pensiones No Contributivas (PNC) y los jubilados que perciben el haber mínimo.

El cronograma oficial para los haberes que no superen el piso básico se desarrolla de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.

Calendario de mayo para jubilados.

Montos finales: aumento y bono

Es fundamental que los beneficiarios tengan en cuenta que el monto a retirar incluye el refuerzo previsional. Con el incremento por movilidad, los valores quedan conformados de la siguiente forma:

Jubilación mínima: se ubica en $393.174,10 .

Refuerzo extraordinario: se liquida un bono de $70.000 .

Total de bolsillo: ningún beneficiario de la mínima percibirá menos de $463.174,10.

Cómo consultar el recibo de haberes

Para aquellos que deseen verificar el detalle de los descuentos o el pago del bono proporcional, pueden acceder a la plataforma Mi ANSES utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro del menú principal, en la sección "Jubilaciones y pensiones", se puede descargar el comprobante oficial de mayo para constatar que la liquidación se haya realizado correctamente.