Atención, jubilados: ¿A cuánto llega el haber máximo en mayo con el nuevo aumento?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo aumento para jubilados y pensionados correspondiente a mayo de 2026 y detalló cómo quedan los montos actualizados dentro del sistema previsional. En ese sentido, el organismo precisó cuál será el haber máximo que podrán percibir los beneficiarios que alcanzan el tope establecido.

La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes en función de la inflación registrada dos meses antes. En este caso, el incremento del 3,38% toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo y se aplica de manera automática a todas las prestaciones.

Cómo queda el monto del haber máximo en mayo

Con la suba del 3,38%, la jubilación máxima de ANSES alcanzará en mayo los $2.646.201,22. Este valor representa el tope previsional dentro del sistema y se actualiza periódicamente en base a la evolución de los precios.

Se trata de uno de los ingresos más altos del esquema jubilatorio, destinado a personas que, a lo largo de su vida laboral, realizaron aportes elevados y sostenidos, lo que les permite acceder al máximo permitido por la normativa vigente.

En cuanto al calendario de pagos, este grupo de jubilados comenzará a percibir sus haberes actualizados a partir del 22 de mayo y hasta el 29 del mismo mes, según la terminación del DNI establecida por ANSES.

En contraste, la jubilación mínima también se verá alcanzada por este incremento, ubicándose en $393.174,10. En este caso, además, los beneficiarios recibirán el bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $463.174,10. Cabe recordar que este refuerzo está destinado exclusivamente a quienes perciben los haberes más bajos.

Los jubilados de la máxima recibirán el pago de sus haberes recién a fin de mes, ya que ANSES organizó el calendario de cobros, priorizando a los jubilados de menores ingresos.

Aumento en las jubilaciones y pensiones de mayo: cómo quedan los demás haberes

El incremento del 3,38% se aplica de manera automática a todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones del sistema. En el caso de los adultos mayores, los nuevos valores quedan establecidos de la siguiente manera: