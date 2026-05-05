Atención, jubilados: ¿A cuánto llega el haber máximo en mayo con el nuevo aumento?
ANSES oficializó un nuevo incremento para jubilados y pensionados, lo que modifica el valor de los haberes previsionales.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo aumento para jubilados y pensionados correspondiente a mayo de 2026 y detalló cómo quedan los montos actualizados dentro del sistema previsional. En ese sentido, el organismo precisó cuál será el haber máximo que podrán percibir los beneficiarios que alcanzan el tope establecido.
La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes en función de la inflación registrada dos meses antes. En este caso, el incremento del 3,38% toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo y se aplica de manera automática a todas las prestaciones.
Cómo queda el monto del haber máximo en mayo
Con la suba del 3,38%, la jubilación máxima de ANSES alcanzará en mayo los $2.646.201,22. Este valor representa el tope previsional dentro del sistema y se actualiza periódicamente en base a la evolución de los precios.
Se trata de uno de los ingresos más altos del esquema jubilatorio, destinado a personas que, a lo largo de su vida laboral, realizaron aportes elevados y sostenidos, lo que les permite acceder al máximo permitido por la normativa vigente.
En cuanto al calendario de pagos, este grupo de jubilados comenzará a percibir sus haberes actualizados a partir del 22 de mayo y hasta el 29 del mismo mes, según la terminación del DNI establecida por ANSES.
En contraste, la jubilación mínima también se verá alcanzada por este incremento, ubicándose en $393.174,10. En este caso, además, los beneficiarios recibirán el bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $463.174,10. Cabe recordar que este refuerzo está destinado exclusivamente a quienes perciben los haberes más bajos.
Aumento en las jubilaciones y pensiones de mayo: cómo quedan los demás haberes
El incremento del 3,38% se aplica de manera automática a todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones del sistema. En el caso de los adultos mayores, los nuevos valores quedan establecidos de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: haber básico de $393.174,10. Con el bono de $70.000, el total asciende a $463.174,10.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): un básico de $314.539,28, que con el bono alcanza los $384.539,28.
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: un haber base de $275.221,87, que con el refuerzo llega a $345.221,87.
- Pensión para madres de siete hijos: un haber base de $393.174,10, que con el bono alcanza los $463.174,10.