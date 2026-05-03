ANSES confirmó un nuevo aumento para jubilaciones mínimas: ¿A cuánto suben, con bono incluido?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara los depósitos correspondientes a mayo de 2026 con novedades para jubilados y pensionados. El organismo aplicará una actualización en los haberes en línea con la fórmula de movilidad vigente y mantendrá el pago de un bono de refuerzo destinado a los ingresos más bajos.

Si bien el aumento aún no fue oficializado, se estima que las jubilaciones y pensiones recibirán un incremento del 3,4%, porcentaje que surge del índice de inflación registrado en marzo.

Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en mayo

En caso de que se aplique el aumento estimado del 3,4%, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $393.250. A este monto se le sumará el bono extraordinario de $70.000, establecido a través del Decreto 292/2026.

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo alcanzarán un ingreso total de $463.250 durante mayo. Este refuerzo no solo está destinado a jubilados, sino también a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), ya sea por vejez, invalidez o en el caso de madres de siete hijos.

En todos los casos, el bono se deposita junto con el haber mensual en la misma cuenta bancaria, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Además, para quienes perciben haberes levemente superiores al mínimo, ANSES prevé un esquema proporcional del bono, que se ajusta hasta alcanzar el tope establecido.

Los jubilados de la mínima cobrarán con un nuevo aumento, al que se le suma el bono de $70.000. De acuerdo al calendario, comenzarían a percibir sus ingresos a partir del lunes 11 de mayo.

Calendario organizado: ¿En qué fechas de mayo cobrarán los jubilados de la mínima?

El calendario de pagos para quienes perciben la jubilación mínima comenzará en la segunda semana del mes y estará organizado según la terminación del DNI: