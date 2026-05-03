ANSES deposita $460.133 a un grupo de beneficiarios en mayo: ¿A quiénes y en qué fechas?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en mayo de 2026 acreditará un monto de $460.133 a un grupo específico de familias que reciben una importante prestación social.

Se trata de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad, una ayuda económica destinada a hogares que cumplen con los requisitos vigentes y tienen hijos con discapacidad a cargo.

Las familias beneficiarias recibirán un incremento estimado del 3,4%, correspondiente al índice de precios de marzo, lo que impactará directamente en el monto final a percibir durante este mes.

Además del aumento, ANSES ya definió el cronograma de pagos, que se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

ANSES paga $460.133 a titulares de la AUH por Discapacidad: cómo acceder

Con el incremento confirmado para mayo, el valor total de la asignación será de $460.133,10. Esta actualización responde al mecanismo de movilidad que ajusta las prestaciones en base a la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El nuevo monto se acreditará automáticamente en la liquidación mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

La prestación está destinada a madres, padres o titulares responsables de hijos con discapacidad. A diferencia de otras asignaciones, en este caso no existe un límite de edad para el cobro, siempre que se mantengan las condiciones exigidas por ANSES.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con la documentación correspondiente, la evaluación médica que certifique la discapacidad y los datos personales actualizados en la plataforma Mi ANSES.

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad tendrá un nuevo aumento en mayo y se complementará con importantes extras.

AUH de ANSES: calendario de cobro en mayo 2026

El calendario de pagos para la AUH durante mayo quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: 11 de mayo

DNI terminado en 1: 12 de mayo

DNI terminado en 2: 13 de mayo

DNI terminado en 3: 14 de mayo

DNI terminado en 4: 15 de mayo

DNI terminado en 5: 18 de mayo

DNI terminado en 6: 19 de mayo

DNI terminado en 7: 20 de mayo

DNI terminado en 8: 21 de mayo

DNI terminado en 9: 22 de mayo





Extras complementarios a la AUH por Discapacidad

Además del monto principal, las familias beneficiarias pueden acceder a ayudas económicas complementarias, dependiendo de su situación socioeconómica.

Entre ellas se encuentra la Prestación Alimentar, un refuerzo destinado a cubrir gastos básicos de alimentación. Los montos estimados son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres hijos o más

También se suma el Complemento Leche, que en mayo alcanzaría un valor aproximado de $53.299 si se confirma el aumento del 3,4%. Este beneficio está dirigido a embarazadas y a familias con hijos de hasta 3 años que perciben la AUH.