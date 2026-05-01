Buenas noticias para jubilados de la mínima: ¿Cuánto cobrarán con el aumento y el bono en mayo?

Con la llegada de mayo, los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se preparan para recibir una actualización en sus haberes.

El esquema de pagos del quinto mes del año llegará con modificaciones en los montos, impulsadas por la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones en función de la evolución de la inflación.

Cuál es el nuevo monto de la jubilación mínima en mayo 2026

A partir de mayo, ANSES aplicará un incremento estimado del 3,4%, correspondiente al índice de inflación de marzo. Como resultado de esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $393.250.

A este monto se le añadirá el bono extraordinario de $70.000, oficializado mediante el Decreto 292/2026. De esta manera, quienes perciben el haber mínimo alcanzarán un ingreso total de $463.250 durante el mes.

El refuerzo no solo está destinado a jubilados, sino también a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), ya sea por vejez, invalidez o en el caso de madres de siete hijos. En todos los casos, el bono se deposita junto con el haber mensual en la misma cuenta bancaria.

ANSES aplicará un nuevo aumento estimado del 3,4% en todos los haberes jubilatorios. A ese ajuste, se le sumará el bono de refuerzo de $70.000 para jubilados y pensionados de la mínima.

En cuanto al resto de las prestaciones, la jubilación máxima se ubicará en torno a los $2.646.200. Por su parte, la PUAM ascenderá a $314.600, que con el bono llegará a $384.600. En tanto, las PNC tendrán un haber de $275.275, con un total de $345.275 al incluir el refuerzo. Las pensiones para madres de siete hijos, en tanto, se equiparan a la jubilación mínima, alcanzando también los $463.250 con el adicional.

Cuándo cobran en mayo los jubilados de la mínima

El calendario de pagos para quienes perciben la jubilación mínima comenzará en la segunda semana del mes y se organizará según la terminación del DNI:

DNI finalizados en 0: lunes 11 de mayo

DNI finalizados en 1: martes 12 de mayo

DNI finalizados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI finalizados en 3: jueves 14 de mayo

DNI finalizados en 4: viernes 15 de mayo

DNI finalizados en 5: lunes 18 de mayo

DNI finalizados en 6: martes 19 de mayo

DNI finalizados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI finalizados en 8: jueves 21 de mayo

DNI finalizados en 9: viernes 22 de mayo

Por último, los beneficiarios pueden consultar el detalle de sus haberes y las fechas exactas de cobro a través de la plataforma digital del organismo o mediante la aplicación Mi ANSES. Para acceder, deben ingresar con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, seleccionar la opción correspondiente a jubilaciones y pensiones, y descargar el recibo mensual.



