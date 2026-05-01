Bono para jubilados en mayo: ¿Cuánto se cobra y cuál es la fecha de pago confirmada?

Con la llegada de mayo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha el cronograma de pagos para los jubilados y pensionados.

Los beneficiarios que desean conocer su fecha de cobro exacta deben tener en cuenta que el calendario llega con un aumento basado en la inflación de marzo y la continuidad del bono de refuerzo extraordinario.

¿Cuál es el monto del bono y cuánto se cobra en mayo?





Este mes, el bono para jubilados de la ANSES se mantiene en $70.000 destinados a quienes perciben el haber mínimo. Sumado al aumento del 3,4% por movilidad, las cifras finales quedan conformadas de la siguiente manera:

Jubilación mínima: el haber básico sube a $393.174,10 .

Bono de refuerzo: se liquidan $70.000 adicionales.

Total: ningún jubilado de la mínima percibirá menos de $463.174,10.

Es importante destacar que para quienes superan la mínima, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar el tope de ingresos garantizado por el organismo.

Jubilados: ¿Cuánto se cobra en mayo y en qué fecha?

Fecha de cobro jubilados mayo 2026: calendario detallado





El cobro de jubilados en mayo 2026 para quienes perciben el haber mínimo iniciará a partir de la segunda semana. El esquema por terminación de documento es el siguiente:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo.

¿Cómo consultar el recibo de haberes?

Para verificar el detalle de los conceptos liquidados, como el aumento y el refuerzo, se puede ingresar a la plataforma Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro del menú, se selecciona "Jubilaciones y pensiones" y luego "Consulta de recibo de haberes" para descargar el comprobante oficial de mayo.