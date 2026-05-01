Bono para jubilados en mayo: ¿Cuánto se cobra y cuál es la fecha de pago confirmada?
La ANSES oficializó el calendario de mayo con el nuevo aumento por movilidad. Conocé el monto total con el bono de refuerzo incluido y cuándo corresponde cobrar según el DNI.
Con la llegada de mayo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha el cronograma de pagos para los jubilados y pensionados.
Los beneficiarios que desean conocer su fecha de cobro exacta deben tener en cuenta que el calendario llega con un aumento basado en la inflación de marzo y la continuidad del bono de refuerzo extraordinario.
¿Cuál es el monto del bono y cuánto se cobra en mayo?
Este mes, el bono para jubilados de la ANSES se mantiene en $70.000 destinados a quienes perciben el haber mínimo. Sumado al aumento del 3,4% por movilidad, las cifras finales quedan conformadas de la siguiente manera:
Jubilación mínima: el haber básico sube a $393.174,10.
Bono de refuerzo: se liquidan $70.000 adicionales.
Total: ningún jubilado de la mínima percibirá menos de $463.174,10.
Es importante destacar que para quienes superan la mínima, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar el tope de ingresos garantizado por el organismo.
Fecha de cobro jubilados mayo 2026: calendario detallado
El cobro de jubilados en mayo 2026 para quienes perciben el haber mínimo iniciará a partir de la segunda semana. El esquema por terminación de documento es el siguiente:
DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.
DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.
DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.
DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.
DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.
DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.
DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.
DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.
DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.
DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo.
¿Cómo consultar el recibo de haberes?
Para verificar el detalle de los conceptos liquidados, como el aumento y el refuerzo, se puede ingresar a la plataforma Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Dentro del menú, se selecciona "Jubilaciones y pensiones" y luego "Consulta de recibo de haberes" para descargar el comprobante oficial de mayo.