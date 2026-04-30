Terminan los cobros: ¿Qué jubilados cierran el calendario este jueves 30 de abril?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concluye este jueves 30 de abril con el cronograma de pagos correspondiente al mes.

Esta jornada da como finalizados los depósitos para los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, por lo que ya se prepara todo para la actualización de montos que comenzará a aplicarse en mayo.

Al ser el último día hábil del mes, es fundamental que los beneficiarios verifiquen la acreditación de sus montos, ya que el sistema previsional cerrará este ciclo para dar paso a la nueva movilidad mensual basada en el índice de inflación.

Jubilados: ¿Quiénes cobran este jueves 30 de abril?





Según el calendario oficial, hoy perciben sus haberes los últimos grupos del sistema:

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo: documentos terminados en 8 y 9.

Con este depósito, la ANSES completa la totalidad de los pagos de abril. Los jubilados que se encuentran en este grupo pueden retirar el efectivo por cajero automático o utilizar los fondos mediante compras con tarjeta de débito.

Esta última modalidad se recomienda para mayor seguridad y con el fin de aprovechar posibles beneficios de devolución de IVA o promociones bancarias.

¿Cómo se dividió el calendario de pagos para jubilados en abril?





Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril.

Jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

Jubilados y pensionados que reciben haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril .

Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este jueves 30 de abril.

Bono de abril: ¿Se cobra hoy?





Para los beneficiarios con documentos terminados en 8 y 9 que cobran este jueves, el bono de $70.000 se liquida bajo la modalidad de refuerzo provisional. Cabe recordar que, al tratarse de haberes que exceden la mínima, el cobro es proporcional.

El objetivo de la ANSES es que ningún jubilado perciba menos de $450.319,31 en este cierre de mes. Por ende, si el haber básico es, por ejemplo, de $420.000, hoy verán acreditado un extra de $30.319,31.

Si el sueldo base ya es superior al tope mencionado, este jueves se percibirá únicamente el haber mensual sin el bono adicional.

En mayo cambia todo: los nuevos cobros





Con el fin de este calendario, entra en vigencia el nuevo esquema de haberes para mayo. Debido a la inflación registrada, la ANSES aplicará un incremento del 3,4%, lo que elevará la jubilación mínima a $393.250.

Sumado a la confirmación de un nuevo refuerzo de $70.000 para el próximo mes, el total garantizado que empezarán a cobrar los jubilados en pocos días será de $463.250,17.

Aquellos que terminen de cobrar hoy pueden consultar a través de Mi ANSES su próxima fecha de pago de mayo, la cual ya incluirá estas nuevas cifras actualizadas.

Si hoy se tiene algún inconveniente con la acreditación en la cuenta bancaria, se puede realizar el reclamo de manera presencial en cualquier oficina de la ANSES sin turno previo o llamar a la línea gratuita 130.