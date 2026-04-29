ANSES avanza con los últimos pagos de abril para jubilados: los beneficiarios que cobran hoy, miércoles 29

Este miércoles 29 de abril se está llevando a cabo la anteúltima jornada de pagos del mes para los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Marca el cierre de las liquidaciones para el grupo de titulares cuyos haberes superan el monto mínimo, dejando "el terreno listo" para el inicio del nuevo esquema de movilidad que comenzará a regir en mayo.

Es una fecha clave para revisar que todos los conceptos -incluyendo los refuerzos económicos- hayan sido liquidados correctamente en las cuentas bancarias.

¿A quiénes les toca cobrar este miércoles 29 de abril?





De acuerdo al calendario oficial, el miércoles 29 de abril perciben sus haberes los:

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo: documentos terminados en 6 y 7.

Cronograma definitivo: ¿Cómo organizó la ANSES el calendario de cobros de abril para los jubilados y pensionados?





Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril.

Jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

Jubilados y pensionados que reciben haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril .

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.

Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este miércoles 29 de abril.

Bono proporcional de abril para los jubilados que superan la mínima





Para quienes cobran en esta fecha, el monto del refuerzo previsional es el punto más consultado. Al tratarse de haberes que exceden la mínima, el bono de $70.000 no se cobra de forma completa, sino como un adicional proporcional.

El objetivo de este bono es que ningún beneficiario perciba menos de $450.319,31. Por lo tanto, si la jubilación base es de $420.000, se verá un extra de $30.319,31. Si el haber ya supera el tope mencionado, este mes no corresponde el cobro del refuerzo.

El aumento de mayo 2026 para los jubilados





Con el cierre del calendario, entrará en vigencia el incremento del 3,4% anunciado por el Gobierno para mayo. Este ajuste llevará la jubilación mínima a $393.250, y con la confirmación de un nuevo bono de $70.000, el piso garantizado saltará a los $463.250,17.

Se recuerda que la ANSES nunca se comunica por teléfono ni redes sociales para pedir datos bancarios o claves. Si se ven movimientos extraños en la cuenta, es necesario realizar la consulta únicamente por los canales oficiales del organismo.