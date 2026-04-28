Jubilados con 30 años de aportes: ¿Cuánto cobran en mayo tras el nuevo aumento de ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajusta los montos para los jubilados en mayo. Bajo la nueva fórmula de movilidad, los haberes reciben un incremento del 3,38% (basado en el IPC de marzo).

Esto redefine no solo la mínima, sino también los "techos" máximos del sistema. Sin embargo, para los jubilados con 30 años de aportes efectivos (aquellos que se jubilaron sin recurrir a moratorias), el cálculo del próximo mes tiene matices importantes.

Este grupo no solo mira el aumento porcentual, sino también cómo se posiciona su haber frente al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) para determinar si les corresponde algún suplemento adicional.

Escalas confirmadas para mayo





Con el decreto de movilidad ya aplicado, la ANSES estableció los nuevos valores que regirán durante mayo. El esquema queda conformado de la siguiente manera:

Haber mínimo : sube a $393.174,10 .

Bono de refuerzo previsional : se mantiene en $70.000 para quienes cobran la mínima.

Total garantizado (mínima + bono) : ningún jubilado percibirá menos de $463.174,10 .

Haber máximo: el tope salarial para las jubilaciones más altas escala a los $2.645.689,40.

El "plus" por aportes efectivos y el 82% móvil





Muchos beneficiarios se preguntan si el cumplimiento de los 30 años de aportes reales garantiza un cobro extra. La realidad es que el sistema previsional protege a este grupo mediante dos mecanismos:

Garantía del 82% móvil: por ley, quienes aportaron durante tres décadas sin moratoria deben cobrar, como mínimo, el 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Si la jubilación mínima de ANSES queda por debajo de ese porcentaje, el organismo debe pagar un suplemento compensatorio. Adicional por excedencia: aquellos que trabajaron más de lo exigido reciben un beneficio extra. El sistema suma un 1% adicional por cada año de aporte que supere los 30, con un límite del 15% (que se alcanza a los 45 años de servicio).

Respecto al bono de $70.000, este sigue funcionando como un "auxilio" para las escalas más bajas. Quienes tienen 30 años de aportes, pero su haber base es superior a la mínima, recibirán un extra proporcional hasta alcanzar el tope de ingresos fijado por el Gobierno.

¿Cuánto cobran en mayo los jubilados con 30 años de aportes?

Cómo se calcula la jubilación: la fórmula de los 120 meses





Para quienes están próximos a retirarse o quieren entender su liquidación, la ANSES utiliza una fórmula técnica que promedia la historia laboral reciente.

El proceso consiste en tomar los últimos 120 salarios registrados (10 años), actualizarlos mediante el índice RIPTE (remuneración promedio) y dividirlos por 120 para obtener el haber base. A esto se le suma la Prestación Básica Universal (PBU) y la Prestación Complementaria (PC).

Guía rápida: cómo ver el recibo de haberes en Mi ANSES





Para saber exactamente qué ítems se están pagando en mayo (bono, suplemento o haber base), se puede consultar la liquidación digital siguiendo estos pasos:

Entrar a la web oficial o la aplicación Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En el menú principal, seleccionar la opción "Jubilaciones y pensiones". Hacer clic en "Consulta de recibo de haberes". Elegí el periodo (mayo 2026) y descargar el PDF.

En ese documento se verá el detalle de los descuentos de obra social y, lo más importante, si se aplicó el refuerzo proporcional o el suplemento por aportes efectivos.