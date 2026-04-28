Atención, jubilados: ¿Qué pasa con el calendario de pagos de mayo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) organizó el calendario de pagos correspondiente a mayo para jubilados y pensionados, quienes percibirán sus haberes con un nuevo aumento que impactará en todas las prestaciones previsionales.

Desde ANSES indicaron que tanto los beneficiarios que cobran la jubilación mínima como aquellos que perciben haberes superiores deberán prestar especial atención a las fechas de cobro. Esto se debe a que el esquema habitual sufrirá modificaciones a raíz de la presencia de dos feriados nacionales durante el mes, lo que altera el funcionamiento bancario y administrativo.

ANSES: la aclaración sobre el calendario de pagos de mayo para jubilados

El inicio de los pagos se traslada al lunes 11 debido a la combinación de feriados y días hábiles, lo que posterga el comienzo de la acreditación de haberes.

Esta modificación está directamente vinculada al feriado del Día del Trabajador, que cae viernes y elimina la actividad bancaria en el primer día hábil del mes. Si bien los pagos no suelen comenzar exactamente el primer día hábil, este factor altera el cronograma general y empuja las fechas hacia adelante.

Por el momento, ANSES aún no oficializó el calendario definitivo, por lo que las fechas disponibles son estimativas y podrían sufrir modificaciones en los próximos días.

Para los jubilados que perciben la mínima, el cronograma tentativo es el siguiente:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo.

En el caso de las Pensiones No Contributivas, las fechas previstas son:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11

DNI terminados en 2 y 3: martes 12

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo

Por su parte, quienes perciben haberes superiores al mínimo cobrarán en la última semana del mes, con un esquema que agrupa dos terminaciones de DNI por día:

DNI terminados en 0 y 1: martes 26 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 29 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 1 de junio.

El feriado del 1 de mayo obliga a retrasar el inicio del calendario de pagos de mayo para los jubilados y pensionados.

Cuáles son los montos estimados de las jubilaciones y pensiones

En cuanto a los haberes, se estima que el aumento de mayo rondará el 3,4%, en línea con la actualización por inflación. Si se confirma este porcentaje y se mantiene el bono de $70.000, los valores aproximados serían: