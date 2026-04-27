Jubilados ANSES: tres datos clave que tenés que saber antes de que termine abril

Abril entra en su etapa de definiciones para los jubilados y pensionados, ya que miles de beneficiarios completan su esquema de cobro esta semana.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene el foco puesto en el próximo lunes 4 de mayo, cuando comience a regir el nuevo esquema de movilidad.

Jubilados: los tres datos clave que hay que saber antes de que termine abril





1. El cierre de pagos de esta semana

Hasta el jueves 30 de abril, la ANSES completará los pagos para quienes superan la mínima (DNI terminados del 2 al 9).

Si todavía no se cobró, se recuerda que el bono se liquida de forma proporcional para que nadie perciba menos de $450.319.

2. El nuevo monto confirmado para mayo

A partir del próximo mes, por el aumento del 3,4%, la jubilación mínima pasará a ser de $393.250.

A esto se le sumará el nuevo bono de $70.000, lo que garantiza un monto total de $463.250,17 para el sector.

Tres datos clave que deben saber los jubilados antes de que termine abril.

3. La pausa en el calendario de cobros

Debido a que el próximo viernes 1 de mayo es feriado por el Día del Trabajador y luego viene el fin de semana, habrá una pausa en la acreditación de haberes.

El primer día hábil del mes será el lunes 4, mientras que el nuevo calendario unificado (PNC y jubilados de la mínima) comenzará oficialmente el lunes 11.