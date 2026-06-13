Cambian los recibos de haberes para jubilados en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó una transformación digital orientada a simplificar los trámites de los jubilados y pensionados.

A partir de junio de 2026, cambia la manera en que los titulares acceden a sus comprobantes de pago oficiales, presentando un formato más ágil, intuitivo y con un diseño completamente renovado y accesible.

Esta modificación busca que los beneficiarios puedan auditar sus ingresos sin necesidad de trasladarse a una oficina presencial.

A través de las nuevas plataformas, los usuarios no solo visualizarán el dinero neto en mano, sino que podrán desglosar con precisión los montos correspondientes al aumento mensual por movilidad, el medio aguinaldo y los descuentos de ley.

A continuación, conocé cómo ingresar al nuevo sistema y el significado exacto de cada concepto que aparece en la pantalla.

Paso a paso para jubilados: cómo consultar el nuevo recibo digital desde el celular o la PC





La ANSES habilitó dos canales remotos para revisar el documento en cualquier momento y lugar, eliminando la obligación de imprimir el ticket físico en el cajero automático:

Desde el celular (aplicación mi ANSES): se debe ingresar a la aplicación oficial, seleccionar la opción "Jubilación" y luego hacer clic en "Consultar recibos de haberes" . El sistema permite visualizar el último período liquidado y ofrece un botón directo para enviarlo por correo electrónico, descargarlo o imprimirlo. Además, incorpora un buscador para seleccionar recibos de períodos anteriores desde el año 2021 en adelante.

Desde la computadora (web mi ANSES): los titulares deben entrar al portal oficial de mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social, dirigirse a la pestaña de "Jubilaciones y pensiones" y seleccionar "Consultar recibos de haberes".

Conceptos de cobro: ¿Qué significa cada ítem del recibo?

Al abrir el nuevo diseño del documento, los jubilados se encontrarán con un listado de especificaciones técnicas que componen la cifra final depositada por el Gobierno:

Prestación Básica Universal (PBU): es la base obligatoria del haber destinada a quienes alcanzaron la edad legal y completaron todos los años de aportes requeridos durante su vida laboral.

Prestación Compensatoria (PC): el monto que se otorga en reconocimiento a los aportes realizados por el trabajador con anterioridad al 30 de junio de 1994.

Prestación Adicional por Permanencia (PAP): el adicional que se liquida por los aportes efectivos registrados con posterioridad al 30 de junio de 1994.

Prestación anual complementaria: identifica el medio aguinaldo (SAC) que se deposita de manera conjunta con los haberes ordinarios en los meses de junio y diciembre.

Bono extraordinario previsional: el refuerzo económico o ayuda de contingencia que dicta el Poder Ejecutivo para apuntalar los ingresos de los sectores vulnerables.

Cambian los recibos de haberes para jubilados en junio

Reparación Histórica y Aguinaldo Reparación Histórica: el ajuste derivado de la aceptación voluntaria para actualizar haberes según los fallos de la Corte Suprema, junto a su respectivo proporcional de aguinaldo.

Retro Suplemento dinerario: corresponde a la diferencia económica necesaria para garantizar el 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil a quienes se jubilaron con los años de aportes efectivos para la PBU (incluye pensiones derivadas).

Complemento al haber mínimo: el plus que se transfiere a los beneficios inferiores a la base del sistema para alcanzar el piso legal (Decreto 525/1995).

Bonificación por Zona Austral: un adicional del 40% destinado exclusivamente a los residentes de la región patagónica (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Sector Antártico, Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, y el Partido de Patagones).

Asignaciones (por hijo y por cónyuge): los pagos familiares por hijos menores o con discapacidad, y el adicional por esposo/a o conviviente (este último lo percibe un solo integrante del matrimonio).

Conceptos de descuento: ¿Cuáles son las retenciones legales sobre el haber?





La otra mitad del recibo detalla las deducciones obligatorias y los compromisos financieros previos del titular, los cuales restan valor al monto bruto: