Mucha atención: ¿Cuánto cobran los jubilados en julio con el nuevo aumento confirmado?

Tras la publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo por parte del INDEC, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) quedó habilitada para aplicar de manera automática el nuevo porcentaje de ajuste en las liquidaciones de julio de 2026.

Bajo el régimen de movilidad previsional vigente, las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se actualizan tomando como referencia la inflación de dos meses atrás.

A continuación, enterate de cuánto será el aumento confirmado y cómo quedarán los montos. Más información en anses.gob.ar.

El porcentaje confirmado: ¿De cuánto es el aumento de julio?





Se oficializó que la inflación de mayo se ubicó en 2,1%. En consecuencia, este porcentaje se trasladará de forma directa a los haberes de julio.

El ajuste impactará en los sueldos básicos de la siguiente manera:

La jubilación mínima: pasará de $403.317,99 a $411.787,66 a partir de las liquidaciones de julio.

Esta cifra representa el haber previsional calculado por ley. El monto final que recibirán los beneficiarios quedará establecido de acuerdo a lo que indique el Gobierno respecto a la continuidad, actualización o discontinuidad del bono extraordinario de refuerzo.

Nuevo aumento: ¿Cuánto cobran los jubilados en julio?

¿Qué sucederá con las Pensiones No Contributivas y la PUAM?





Debido a que el resto de las asignaciones y pensiones que administra la ANSES se encuentran "enganchadas" al valor de la jubilación mínima, el incremento del 2,1% se replicará en todo el esquema previsional:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): al equivaler por ley al 80% de un haber mínimo, el sueldo se elevará a $329.430,13 en julio. Pensiones No Contributivas (PNC): las coberturas destinadas a las líneas de Invalidez y Vejez (que representan el 70% de la mínima) pasarán a un básico de $288.251,36, mientras que las pensiones para Madres de 7 hijos se acoplarán al valor total de la jubilación mínima. Asignaciones Familiares (AUH y SUAF): los topes de ingresos y los montos generales de las asignaciones por hijo también recibirán la actualización del 2,1% sobre sus valores vigentes.

Cuándo se publica el calendario definitivo de cobros para los jubilados





Con el porcentaje de aumento ya decretado por el INDEC, la ANSES emitirá en los próximos días las resoluciones reglamentarias correspondientes en el Boletín Oficial para formalizar los nuevos cuadros salariales y los topes máximos del sistema.

Asimismo, se espera que el organismo difunda el cronograma definitivo de julio, el cual volverá a ordenarse según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los titulares.

Antes del inicio de las fechas de pago, los beneficiarios tendrán la opción de revisar la carga de sus conceptos y liquidaciones ingresando a la plataforma digital Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social y número de CUIL.