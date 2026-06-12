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Viernes, 12 de junio de 2026

ANSES Quilmes: quiénes cobran este viernes 12 de junio

El mes llega con aumento por movilidad, pago del medio aguinaldo y continuidad del bono de $70.000.

Redacción FMQ
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) ya definió el calendario de pagos de junio de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. El calendario se organiza por terminación de DNI.

El mes llegará con aumento por movilidad, pago del medio aguinaldo y continuidad del bono de $70.000 para quienes cobran los haberes más bajos.

La suba de junio será del 2,6% y alcanzará a jubilaciones, pensiones, AUH, Asignación por Embarazo y asignaciones familiares del sistema SUAF. Además, los jubilados que cobran la mínima recibirán junto con el haber el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Cuándo cobran jubilados y pensionados en junio del 2026

En el caso de jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, las fechas de cobro son las siguientes:

· DNI terminados en 4: 12 de junio

· DNI terminados en 5: 16 de junio

· DNI terminados en 6: 17 de junio

· DNI terminados en 7: 18 de junio

· DNI terminados en 8: 19 de junio

· DNI terminados en 9: 22 de junio

Para jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, los pagos se harán a finales del mes de junio:

· DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

· DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

· DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

· DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

· DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

En tanto, los pagos de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo se darán:

· DNI terminados en 4: 12 de junio

· DNI terminados en 5: 16 de junio

· DNI terminados en 6: 17 de junio

· DNI terminados en 7: 18 de junio

· DNI terminados en 8: 19 de junio

· DNI terminados en 9: 22 de junio

Para el caso de personas que cobren la Asignación por Embarazo, la fecha de pago se hará entre mediados y fines de junio:

· DNI terminados en 2: 12 de junio

· DNI terminados en 3: 16 de junio

· DNI terminados en 4: 17 de junio

· DNI terminados en 5: 18 de junio

· DNI terminados en 6: 19 de junio

· DNI terminados en 7: 22 de junio

· DNI terminados en 8: 23 de junio

· DNI terminados en 9: 24 de junio

Asimismo, quienes cobran Asignación por Prenatal deberán tener en cuenta las siguientes fechas:

· DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio

· DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio

· DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio

En el caso de la Asignación por Maternidad, los pagos se harán entre el 10 de junio al 8 de julio para todas las terminaciones de DNI. Lo mismo ocurrirá con las Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción). ANSES pagará a todas las terminaciones de documento entre el 9 de junio y el 8 de julio. A su vez, quienes cobren Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas lo harán entre el 8 de junio y el 8 de julio. También es para todas las terminaciones de documento.

Finalmente, personas que cobren Pensiones No Contributivas deberán tener en cuenta las siguientes fechas:

· DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Y las fechas de pago para la Prestación por Desempleo son:

· DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio

· DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio

· DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio

· DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio

· DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

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