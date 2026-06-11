Acuerdo del gobierno con las universidades: "Esto es mejor que nada"

El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron un acuerdo salarial y presupuestario que busca descomprimir el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas. El entendimiento contempla una recomposición salarial del 24,33% para los trabajadores del sector, que se abonará en dos tramos: un 21,33% en julio y un 3% adicional en octubre.



Si bien el acuerdo representa un avance para las casas de estudio, las universidades mantendrán la demanda presentada ante la Corte Suprema para exigir la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue aprobada y ratificada por el Congreso, pero que aún no se encuentra vigente.

En diálogo con Radio FMQ, el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni, valoró el entendimiento alcanzado aunque aclaró que está lejos de resolver todos los reclamos del sector.

"Lo que se logró es un alivio. No se da de baja el amparo, que era importante sostenerlo. Se aumentan las becas Belgrano. No es todo lo que estábamos pidiendo, pero lo tomamos como un avance", señaló.

Calzoni destacó además la necesidad de encontrar una salida al conflicto que atravesaban las universidades y, especialmente, los docentes. "Esto es mejor que nada. Los docentes nos pedían que arregláramos algo porque no llegaban a fin de mes. Es un principio de solución y de aplicación de la ley", afirmó.

El rector remarcó que la situación salarial venía siendo crítica desde hace tiempo. "Era muy complicada la situación de conflicto permanente. Veníamos con un atraso importante, los docentes eran uno de los sectores más afectados", concluyó.