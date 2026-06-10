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Miércoles, 10 de junio de 2026

Condenaron a un abuelo por abusar de su nieta: deberá cumplir 9 años y medio de prisión

El hombre había sido declarado culpable por un jurado popular. La Justicia de Quilmes fijó una pena de cumplimiento efectivo por el abuso sexual agravado de la menor.

Redacción FMQ
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El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Quilmes condenó a 9 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento al hombre que había sido declarado culpable por un jurado popular de abusar sexualmente de su propia nieta.

La sentencia fue dictada por el juez técnico Rodrigo Bagini, quien tuvo a su cargo la conducción del debate oral y la determinación de la pena tras el veredicto de culpabilidad emitido por los integrantes del jurado.

La resolución se conoció luego de la audiencia de cesura, instancia en la que las partes expusieron sus argumentos respecto de la sanción que debía imponerse al acusado. Finalmente, el magistrado fijó una pena intermedia entre lo solicitado por la Fiscalía y el planteo realizado por la defensa.

Durante esa audiencia, el fiscal de juicio Sebastián Videla había requerido una condena de 12 años de prisión. Para fundamentar su pedido, destacó la gravedad de los hechos, el profundo daño ocasionado a la salud emocional de la víctima y el abuso de la relación de confianza y autoridad que el imputado mantenía sobre la niña, quien quedaba bajo su exclusivo cuidado.

Por su parte, los defensores particulares del acusado, Nicolás Proz y Gustavo Palma, solicitaron que se aplicara el mínimo previsto por la ley para el delito de abuso sexual agravado, equivalente a 8 años de cárcel. Los letrados rechazaron la escala punitiva propuesta por la acusación y pidieron una pena menor para su asistido.

Tras evaluar los planteos de ambas partes, el juez Bagini resolvió imponer una condena de 9 años y 6 meses de prisión efectiva, cerrando así una etapa clave del proceso judicial iniciado a partir de la denuncia y que concluyó con la declaración de culpabilidad del imputado por parte de un jurado popular.

La sentencia representa el desenlace judicial de un caso de extrema gravedad que tuvo como víctima a una menor de edad y que fue juzgado bajo el sistema de juicio por jurados vigente en la provincia de Buenos Aires.

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